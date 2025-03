Nach tragischem Unfall: Dreibeinige Hündin berührt Herzen und gewinnt Preis

Wie BBC berichtet, gewann der "Vierbeiner" nun gemeinsam mit seiner Besitzerin Mandy Chapman vor rund einer Woche den Kennel Club Hero Dog Award in der englischen Stadt Birmingham.

Hündin Baloo und Mandy Chapman besuchen regelmäßig Menschen, um ihnen bei ihren psychischen Problemen zu helfen. © Screenshot/Facebook/ECV

"Trotz ihrer Behinderung und der schweren Verletzungen, die sie erlitten hat, hat sie alles so gut überstanden und findet jeden Tag Freude am Leben – und schenkt anderen Freude im Leben", so Mandy.

Die achtjährige Hündin spürt genau, wenn es einem Menschen schlechtgeht.

So baute sie zum Beispiel eine besondere Bindung zu einem Mädchen auf – später erfuhr Mandy, dass das Kind gerade eine schwere Zeit durchmachte.

"Was Baloo erreicht hat, der Mut, den sie gezeigt hat und die Unterstützung, die sie nun anderen gibt, sind außergewöhnlich. Die unglaubliche Bindung zwischen Mandy und Baloo und die Arbeit, die sie gemeinsam leisten, sind einfach inspirierend", so eine Mitarbeiterin der Hundeshow.