Nachbarn lassen Golden Retriever und Dackel Welpen zeugen: So sehen die Golden-Wiener aus!

Idaho (USA) - Im US-Bundesstaat Idaho haben zwei benachbarte Hunde Welpen gezeugt. Herausgekommen sind Golden-Retriever-Dackel. Ganz so unschuldig, wie die Hundebesitzer sich im Internet geben, scheinen sie allerdings nicht zu sein ...

Dackel "Tank" und die Golden-Retriever-Hündin "Missy" aus der Nachbarschaft haben Babys gezeugt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/wildideaswithbrian

US-Amerikaner Brian veröffentlichte auf seinem TikTok-Profil ein Video von sich und seinem Dackel "Tank". Im Clip erklärt er, dass er einen Anruf von einer Nachbarin bekommen hätte, welche er nicht wirklich kennen würde, da sie etwa drei Kilometer von ihm entfernt wohnen würde.

Sie hätte ihn darauf angesprochen, dass er einen "süßen, männlichen, braunen" Dackel besitzen würde. Weiter erklärte sie laut Brian, dass sie die Halterin einer Golden-Retriever-Hündin namens "Missy" sei.

Daraufhin hätte Brian eins und eins zusammengezählt und wäre direkt zu ihrem Haus geeilt. "Ratet mal, was wir dort gefunden haben", sagt der Mann aus Idaho.

In der nächsten Sequenz sieht man zwei zuckersüße Welpen auf einem Teppich umhertapsen. Brian beschreibt die Golden-Retriever-Dackel-Mischlinge als "so flauschig und lang und kurz". Die Hundebabys sehen im Gesicht einem Retriever ziemlich ähnlich, weisen aber den typisch langen Körper und die kurzen Beinchen eines Dackels auf.