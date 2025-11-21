Nägel im Speck: Hunde lebensgefährlich verletzt

Seligenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) - Unbekannte haben in Seligenthal zwei Hunde durch mit Nägeln versehene Speckstücke lebensgefährlich verletzt.

Zwei Hunde wurden am Mittwoch durch Nägel in Speckstücken lebensgefährlich verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/innaastakhova

Wie die Polizei mitteilte, warfen die Täter das präparierte Futter am Mittwochnachmittag über das Hoftor auf ein Grundstück, wo sich die beiden Tiere befanden.

Nachdem die Hunde einen Teil davon gefressen hatten, mussten sie den Angaben zufolge notoperiert werden.