Neue Partnerin hat Allergie: Hund Snoopy muss sein geliebtes Zuhause verlassen

Heilbronn - Es ist ein Schicksal, das viele Hunde trifft und Herzen bricht: Der dreieinhalb Jahre alte Rüde Snoopy musste sein Zuhause unverschuldet verlassen.

Am 5. November wurde der verspielte Snoopy im Tierheim Heilbronn abgegeben. © Tierschutzverein Heilbronn/Instagram

Grund für seine Abgabe im Tierheim ist die Hundeallergie der neuen Partnerin seines ehemaligen Hundebesitzers. Für Snoopy bedeutet das: Statt im gewohnten Körbchen sitzt er nun im Zwinger und wartet auf eine neue Familie.

Dabei ist Snoopy ein wahrer Menschenfreund. "Er zeigt sich Menschen gegenüber freundlich und kennt das Zusammenleben mit Kindern", erklärt das Tierheim auf Instagram. Auch das Mitfahren im Auto kennt der kleine Vierbeiner bereits.

In Snoopy steckt jedoch auch ein echtes Energiebündel. Der Rüde ist "terriertypisch sehr lebhaft", verspielt und liebt es über alles, mit seinem Ball zu spielen.

Beim Spaziergang zeigt sich sein Temperament, indem er an der Leine zieht und Katzen hinterherjagt. Bei Hundebegegnungen entscheidet die Sympathie.

Snoopy ist ein kluger Kopf und würde sich über sinnvolle Beschäftigung wie Nasen- oder Fährtenarbeit riesig freuen. Deshalb wünscht sich das Tierheim Halter, "die mit Freude und Geduld seine Energie in die richtigen Bahnen lenken".