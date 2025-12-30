Golden Retriever wirkt todbetrübt: Die Erklärung seines Frauchens lässt Herzen schmelzen

Boston (Massachusetts) - Er ist auf TikTok dafür bekannt, dass er häufig sehr traurig aussieht. Mit seiner hochemotionalen Art hat Golden Retriever Wally aus Boston bereits mehr als 500.000 Follower hinter sich vereint. Vor einigen Tagen sorgte er mal wieder für ein millionenfach geklicktes Video. Diesmal gab es sogar drei Gründe für seine Enttäuschung. Entsprechend sind die Herzen von Wallys Fans reihenweise am Schmelzen.

Golden Retriever Wally ist laut seiner Besitzer Julia und Tim hochemotional - meist vor allem traurig. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/wally.meets.world

Der Clip beginnt - wie könnte es anders sein - mit dem Rüden, der gerade mit seinem Herrchen Tim kuschelt. Dabei wirkt Wally wie so oft mächtig traurig.

In einem Untertitel folgt die Erklärung. Seine Besitzerin schreibt, dass sie diese Woche Hausgäste gehabt hätten. Ihre Fellnase habe den Besuch geliebt.

Im Video ist zu sehen, wie Wally aufgeregt die Treppe zum Gästezimmer hochläuft. Dann springt er ins Bett des Mannes und der Frau, um sie freudig zu wecken.

Dabei holt sich der Hund gleich mehrere Streicheleinheiten ab. Kommentar von Julia: "Er liebt es, wenn viele Menschen um ihn herum sind - mehr Hände, um ihn zu streicheln." Die Stimmung sei nach deren Abreise aber in den Keller gerauscht, so die US-Amerikanerin.



Doch für Wally ging es auch danach nur noch bergab.