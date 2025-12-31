Panik bei Feuerwerk: Das sollten Halter von Hunden und Katzen wissen
München - "Jedes Jahr erleben wir die panische Angst unserer Tierheimtiere", so die Pressesprecherin des Münchner Tierschutzvereins Kristina Berchtold zum Feuerwerk am Jahreswechsel. Auch die Not der Wildtiere beschäftigt den Verein.
"Tradition ist kein Argument, wenn sie so viel Leid verursacht", so Berchtold über die Knallerei. Trotzdem müssen sich zahlreiche Halter zu Silvester mit der Angst ihrer Hunde und Katzen auseinandersetzen.
Schon vorab können in Absprache mit dem Tierarzt Beruhigungsmittel helfen. Von einer Selbstmedikation der Tiere wird jedoch dringend abgeraten: Viele herkömmlich verfügbaren Mittel entspannen lediglich die Muskulatur, wirken aber nicht angstlösend. Bei Panik der Albtraum schlechthin: Stell Dir vor, Du willst aus Angst weglaufen, kannst Dich aber nicht bewegen!
Da die ersten Böller nicht erst um Mitternacht fliegen, sollten Hunde den ganzen Tag über nur gut gesichert ausgeführt werden. Katzen, die Freilauf gewohnt sind, sollten den Jahreswechsel sicherheitshalber drinnen verbringen.
Steht dann das Feuerwerk an, sollte man seine Haustiere auf keinen Fall mit auf die Straße nehmen. Ängstliche Hunde oder Katzen dürfen nicht sich selbst überlassen werden, sondern sollten von einem Familienmitglied beaufsichtigt werden. Dabei kann Ablenkung Wunder wirken: Beschäftige Deine vierbeinigen Freunde, um ihnen über die stressige Zeit hinwegzuhelfen.
"Einen verängstigten Hund zu trösten und sich um ihn zu kümmern, verstärkt seine Ängste nicht", betont der Münchner Tierschutz. Wer selbst gelassen bleibt, kann seinem Hund mit Zuwendung etwas Gutes tun.
Tipps für ängstliche Hunde und Katze zu Silvester
Kleintiere in Gehegen und Vögel in Käfigen sollten zu Silvester nie direkt am Fenster stehen, mahnt der Tierschutz. Schließe alle Fenster und lass die Rollläden herunter. Manchen Tieren hilft es, wenn Licht brennt oder der Fernseher läuft.
Um dem ärgsten Geknalle zu entfliehen, kann man den Angst-Hund auch kurzfristig ins Auto packen und an einen ruhigen Ort oder über die Autobahn fahren, bis der Spuk vorbei ist, so der Spezial-Tipp des Münchner Tierschutzvereins.
Für den Notfall solltest Du Telefonnummer und Adresse des tierärztlichen Notdienstes oder der nächsten Tierklinik parat haben. Weitere nützliche Informationen findest Du unter auch unter www.tierschutzverein-muenchen.de. Sind Hund und Katze an Silvester verschwunden, hilft in München die Tiersuchhilfe München unter der Telefonnummer 089/74424020 oder die Facebookgruppe "Entlaufene und vermisste Hunde München".
Der Tierschutzverein München setzt sich daher für ein längst überfälliges bundesweites Verbot privater Silvester-Feuerwerke ein. In der Landeshauptstadt wurde in diesem Jahr erstmals eine feuerwerksfreie Zone um den Tierpark Hellabrunn eingerichtet. Trotz mehrfacher Bitten gilt die Regelung aber nicht für das Tierheim in Riem.
Laut dem Kreisverwaltungsreferat (KVR) beruht die rechtliche Grundlage des Verbots beim Tierpark auf dem Schutz besonderer Güter und einer erhöhten Brandgefahr, was auf das Tierheim wiederum nicht zuträfe.
Titelfoto: Bildmontage: wellme/123RF, Tierschutzverein München