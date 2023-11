Niemand will armem Hund helfen: Doch heute ist er nicht wiederzuerkennen

Odessa (Ukraine) - Was für ein trauriger Anblick: Kaum Fell, traurige Augen, abgemagert – So lief ein Rüde in der Nähe einer Baustelle in der Ukraine herum. Immer an seiner Seite: sein Welpe, dem es ähnlich schlecht ging. Doch wer die Tiere sah, machte einen großen Bogen um sie. Zum Glück fasste sich irgendwann jemand ein Herz, schickte ein kurzes Video der Hunde an die "Love Furry Friends" aus Odessa. Schon bald machte sich deren Frontfrau Olena auf den Weg, um die Vierbeiner zu retten.