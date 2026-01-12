Nur ein Bad reicht nicht: Schäferhund will Waschstation nicht mehr verlassen

Arizona (USA) - Manche Hunde muss man regelrecht ins Wasser schleifen - nicht so Cedar: Der Deutsche Schäferhund sorgte an einer Hundewaschstation für jede Menge Lacher.

Schäferhund Cedar fühlte sich in der Waschstation pudelwohl und wollte einfach nicht mehr weg. © TikTok/wanderwolfer

Hundebesitzerin Alessandra Foglia lebt einen nomadischen Lebensstil und reist mit ihrem Liebling Cedar quer durchs Land.

Bei einem Stopp in Arizona wollte sie ihrem treuen Begleiter eigentlich nur schnell die Pfoten an einer Waschstation für Hunde sauber machen. Doch Cedar hatte andere Pläne.

Kaum lief das Wasser, war Cedar nicht mehr zu bremsen. Ohne Zögern sprang er in das erfrischende Nass, planschte begeistert und weigerte sich anschließend standhaft, den Platz zu räumen. Mit Wimmern und empörtem Blick machte er seiner Besitzerin klar: Ein Bad reichte nicht.

"Er liebt fließendes Wasser über alles", erzählte Alessandra auf ihrem TikTok-Kanal "wanderwolfer". In dem lustigen Clip versucht Cedar sogar selbst, das Wasser wieder anzustellen. Der Vierbeiner protestiert minutenlang und will die Hundewaschstation partout nicht verlassen - sehr zum Amüsement seiner Besitzerin.

Das Video ging mit Hunderttausenden Aufrufen viral und begeisterte Hundefans aus aller Welt. "Wohin sollen wir ihm sein Badegeld schicken?", fragte ein Zuschauer. Ein anderer forderte gleich: "Wir müssen ihm unbedingt eine eigene Hundewäsche kaufen!"