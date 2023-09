Besitzer können sich Hund nicht mehr leisten: Was wird nun aus "T-Rex"?

München - Old English Bulldog "T-Rex" landete im Münchner Tierheim , da seine Vorbesitzer ihn aus finanziellen Gründen nicht mehr halten konnten.

Alles Weitere wissen die Pfleger in der Hundequarantäne unter der Tel. 089/92100043 . Melde Dich an und statte T-Rex einen Besuch ab.

Um gesund zu bleiben, ist T-Rex auf hypoallergenes Spezialfutter angewiesen. Auf der rechten Seite wurde die Bulldogge bereits am Kreuzband operiert. Seine Pfleger im Tierheim vermuten, dass die andere Seite wohl auch noch behandelt werden muss.

Bisher durfte T-Rex noch kaum Erziehung genießen. Seine künftigen Halter müssen also bereit sein, dem Rüden das Hunde-Einmaleins beizubringen. Rassetypisch hat er ein freundliches und aufgeschlossenes Wesen.

Wellensittich Picasso (vorne) wartete mit zahlreichen Artgenossen auf eine neue Bleibe. © Tierheim München

Wellensittich Picasso (vier Jahre alt) wartet derzeit mit rund 15 Artgenossen im Tierheim auf ein neues Zuhause.

Der kleine Vogel wurde im Februar 2023 im Tierheim abgegeben.

Im Tierheim kann sich der Wellensittich-Schwarm in einer großen Voliere austoben. Das sollen die Tiere auch in Zukunft machen dürfen. Bestenfalls dürfen die Vögel den ganzen Tag frei in der Wohnung oder einem Gehege umherfliegen.

Gehalten werden müssen die geselligen Tierchen mindestens zu zweit. Einzeltiere werden also dementsprechend nur in Haushalte vermittelt, in denen bereits ein oder mehrere Wellensittiche wohnen.

Zu den Haltungsanforderungen können Dir die Pfleger im Kleintierhaus weitere Informationen geben. Melde Dich bei Interesse unter der Tel. 089/92100052 oder bei E-Mail an kleintierhaus@tierheim-muenchen.com.