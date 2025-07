Paar fährt das erste Mal ohne Golden Retriever in den Urlaub: Vierbeiner geht es hundeelend

Davao City (Philippinen) - Dass manche Hunde so gar nicht gern allein zu Hause bleiben, ist bekannt. Deshalb hat eine Besitzerin die perfekten Voraussetzungen für ihren Golden Retriever geschaffen, bevor sie verreiste. Doch es nützte alles nichts.

Der Blick sagt alles: Hund Chief (3) litt sehr unter der Trennung von seinem Frauchen. © Reddit/halfglass-cat

Der dreijährige Golden Retriever Chief hängt sehr an seinem Frauchen Jenny (42), die in der philippinischen Stadt Davao City lebt. Offenbar so sehr, dass sein Körper besorgniserregend auf ihre Abreise reagierte.

Denn Jenny und ihr Mann wollten fünf Tage lang allein Urlaub machen. Damit der Vierbeiner sich nicht an eine neue Umgebung gewöhnen musste, ließen sie ihn zu Hause.

Natürlich nicht allein: Ihre ganze Familie lebt ebenfalls auf dem Grundstück, außerdem noch weitere Hunde, mit denen Chief gut klarkommt.

"Wir haben ein paar verschwitzte Klamotten gelassen, damit er unseren Geruch hat, Videoanrufe geplant... Wir dachten wirklich, dass es ihm gut gehen würde", erzählte sie in Newsweek.

Und trotzdem ging Jennys Vorhaben gründlich schief, denn schon nach zwei Tagen Abwesenheit fing Chief an, sich immer wieder zu übergeben. So oft, dass ihr Schwager sich mit dem kranken Hund auf den Weg in die Tierklinik machte.