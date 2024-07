Paar lässt Hunde für Shopping-Tour in Hitze-Auto zurück: Für einen kommt jede Hilfe zu spät

Zweibrücken - Die anderthalbstündige Shopping-Tour von Herrchen und Frauchen hatte für zwei Hunde in Zweibrücken ( Rheinland-Pfalz ) schwere Folgen. Einen der beiden Vierbeiner kostete sie sogar das Leben.

Für anderthalb Stunden hatten das Paar seine beiden Hunde im vollkommen überhitzten Auto zurückgelassen. (Symbolbild) © 123rf/amiga2005

Ein Sprecher der Polizei schilderte am heutigen Samstag, was sich am Freitagnachmittag auf einem Parkplatz des Fashion Outlets ereignet hatte.

Hier hatte ein Paar (die Halter der beiden Hunde) das Auto geparkt und die Tiere bei den aktuell sehr hohen sommerlichen Temperaturen im Auto zurückgelassen.

Erst nach anderthalb Stunden kehrte das Pärchen zurück. Für einen der beiden Hunde war es da aber bereits zu spät: Er wurde zwar noch von der Tierrettung in eine Tierklinik eingeliefert, doch dort konnten die Ärzte nichts mehr für ihn tun.