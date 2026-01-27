Paar setzt Hund in klirrender Kälte aus - Video zeigt herzlose Aktion

Belgrad (Serbien) - Es sind erschreckende Szenen, die die Überwachungskamera eines Tierheims in der Nähe von Belgrad aufgenommen hat ...

Wie es dem zurückgelassenen Vierbeiner geht, ist nicht bekannt. (Symbolbild) © 123RF/annaav

In einer Nacht- und Nebelaktion hält ein Auto vor einem serbischen Tierheim an. Eine Frau steigt aus, zerrt einen großen Vierbeiner von der Rückbank und scheucht ihn aus dem Wagen, gefolgt von einer Decke, die sie dem Tier unsanft hinterherwirft.

Ohne eine weitere Geste des Abschieds lässt die Unbekannte den Hund einfach in der Eiseskälte stehen, setzt sich wieder auf den Beifahrersitz des wartenden Autos und schlägt dem sichtlich aufgeregten Vierbeiner die Tür vor der Nase zu.

Während das ausgesetzte Tier verzweifelt den Wagen umkreist, tritt der Mann auf dem Fahrersitz bereits aufs Gas und ergreift die Flucht.

Auch, dass der Hund dem Auto seiner mutmaßlichen Besitzer immer wieder hinterherrennt, scheint Herrchen und Frauchen völlig kaltzulassen. Das Paar fährt unbeirrt weiter und lässt die aufgebrachte Fellnase bei eisigen Temperaturen zurück.