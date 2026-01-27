Pinscher-Mix Atze wird manchmal aggro: Dabei ist er in echt ganz anders

Berlin - Manchmal hat Pinscher-Mix Atze (9) seine fünf Minuten. Doch in Wahrheit ist der Hund ein freundliches Kerlchen.

Pinscher-Mix Atze (9) wartet seit einem Jahr im Berliner Tierheim auf ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Atze lebt seit einem Jahr im Berliner Tierheim, weil sich sein Vorbesitzer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern konnte.

Jetzt wartet der kleine Rüde dort auf Menschen, die verstehen, dass seine "Aggro-Momente" kein böser Wille sind, sondern Ausdruck von Unsicherheit.

Für den sensiblen Hund war der Verlust seines früheren Zuhauses ein harter Bruch. Umso wichtiger wäre es für Atze, ein neues Heim zu finden, in dem er wieder Vertrauen lernen kann.

Im Herzen ist Atze ein liebenswerter Geselle. Doch wenn ihn etwas verunsichert – etwa beim Hochheben, Anziehen des Halsbands oder bei plötzlichen Bewegungen – reagiert er mit Angst und Abwehr.

Statt Rückzug kommt dann das Pinscher-Temperament durch: kläffen, schnappen, schnell aus der Situation heraus.