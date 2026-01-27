Tierheim-Mitarbeiterin muss zweimal hinschauen, als sie diesen Hund sieht
Los Angeles (Kalifornien, USA) - Als Geschäftsführerin eines Tierheims dachte sie bislang, so gut wie alles gesehen zu haben. Doch der kleine Benny belehrte Ellen Ballon Dante eines Besseren. Die Mitbegründerin von "Deity Animal Rescue" in Los Angeles musste zweimal hinschauen, als sie den jungen Hund diesen Monat zum ersten Mal sah.
Die ursprünglichen Besitzer des etwa fünf Monate alten Welpen hatten ihn ganz offensichtlich aus Spaß mit violetter Farbe eingefärbt. Das Problem: Sie hatten dabei so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.
Immerhin schienen sie zu ahnen, dass es so nicht weitergehen konnte. Zumindest schenkten sie die Fellnase kurz darauf einer tierlieben Familie. Diese kümmerte sich zwar eine Weile um Benny, konnte ihn aber nicht auf Dauer behalten. Also gingen sie zu Deity Animal Rescue.
"Er war etwas ängstlich", erzählte Dante jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Er war ziemlich zurückhaltend. Aber so ist er eben. Einfach der liebste, verkuscheltste und netteste Welpe", fügte sie hinzu.
Die ungewöhnliche Fellfarbe des Vierbeiners stellte sich allerdings als echtes Problem heraus.
Tierheim verbreitet Bennys Geschichte auch auf Instagram
Sie scheint allem Anschein nach giftig gewesen zu sein. Denn Bennys Ohrspitzen waren davon leicht verätzt worden. Zudem war eines seiner Augen in Mitleidenschaft geraten.
"Vielleicht ist ihm die Farbe ins Auge geraten und er hat sich daran gekratzt", mutmaßte Dante gegenüber dem Tiermagazin. "Aber abgesehen davon ist er zum Glück ein recht gesunder Kerl", ergänzte sie.
Gegen seine Augenprobleme half dem Hund eine Behandlung mit Augentropfen. Die violette Farbe bereitete den Tierheim-Mitarbeitern jedoch größere Probleme. Sie ließ sich schlicht und ergreifend nicht abwaschen. Benny musste seinen "Lila-Look" also zunächst beibehalten.
Trotzdem oder vielleicht sogar gerade deswegen hatte der süße Fratz in Sachen Happy End leichtes Spiel. Er ist nämlich bereits an eine Hundebesitzerin vermittelt worden, die Erfahrungen mit Vierbeinern hat, denen es schlecht ergangen ist.
"Wenn man bedenkt, was er erlebt hat, ist es erstaunlich, wie offen er für Liebe ist (…) Er ist ein wundervolles Hündchen", schwärmte Dante abschließend.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/deityanimalrescue