Tierheim-Mitarbeiterin muss zweimal hinschauen, als sie diesen Hund sieht

Los Angeles (Kalifornien, USA) - Als Geschäftsführerin eines Tierheims dachte sie bislang, so gut wie alles gesehen zu haben. Doch der kleine Benny belehrte Ellen Ballon Dante eines Besseren. Die Mitbegründerin von "Deity Animal Rescue" in Los Angeles musste zweimal hinschauen, als sie den jungen Hund diesen Monat zum ersten Mal sah.

Der kleine Benny kam mit einem violetten Fell ins Tierheim. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/deityanimalrescue

Die ursprünglichen Besitzer des etwa fünf Monate alten Welpen hatten ihn ganz offensichtlich aus Spaß mit violetter Farbe eingefärbt. Das Problem: Sie hatten dabei so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.

Immerhin schienen sie zu ahnen, dass es so nicht weitergehen konnte. Zumindest schenkten sie die Fellnase kurz darauf einer tierlieben Familie. Diese kümmerte sich zwar eine Weile um Benny, konnte ihn aber nicht auf Dauer behalten. Also gingen sie zu Deity Animal Rescue.

"Er war etwas ängstlich", erzählte Dante jetzt in einem Interview mit The Dodo. "Er war ziemlich zurückhaltend. Aber so ist er eben. Einfach der liebste, verkuscheltste und netteste Welpe", fügte sie hinzu.

Die ungewöhnliche Fellfarbe des Vierbeiners stellte sich allerdings als echtes Problem heraus.