Papa und Tochter hatten bisher kein schönes Hunde-Leben, doch ihre Namen sind der Hammer!

Frankfurt am Main - Fleischlose Namen, aber kein fleischloses Leben! Die beiden Shar-Pei-Mix-Hunde kamen aufgrund einer Sicherstellung ins Frankfurter Tierheim, das nun nach einem neuen Zuhause für Vater und Tochter sucht.

Wenn Hunde sichergestellt und an ein Tierheim vermittelt werden, kann man davon ausgehen, dass sie vorher nicht gerade artgerecht, geschweige denn liebevoll behandelt wurden.

So ist es auch im Fall von, Vorsicht festhalten, Tofu und Soja - ja so ulkig heißen die beiden Fleischfresser mit der leider gar nicht so lustigen Vergangenheit tatsächlich!

Über das bisherige Leben der beiden ist ansonsten recht wenig bekannt. Ob sie stundenweise alleine Zuhause bleiben oder problemlos im Auto mitfahren können, weiß man beispielsweise noch nicht.

Grundkommandos haben die Fellnasen allerdings noch gar keine gelernt, was bei ihrem Alter von etwa acht und fünf Jahren durchaus erstaunlich ist. Leider spricht dies ebenfalls dafür, dass man sich nicht richtig um die beiden gekümmert hat.

Auch bei ihrer Leinenführigkeit herrscht noch einiges an Nachholbedarf. Was nicht ist, kann im Fall des Vater-Tochter-Gespanns aber natürlich noch werden - offen und lernwillig sind Tofu und Soja allemal.