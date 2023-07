Passantin entdeckt verwahrlosten Hund: Sein Zustand macht sie sprachlos

Rudolstadt - Ein verwahrloster Hund hat am Samstag in Rudolstadt die Blicke auf sich gezogen.

Der Hund befand sich in einem sehr schlechten Zustand. (Symbolfoto) © 123RF/nannupa

Der Vierbeiner war einer Fußgängerin in der Theodor-Neubauer-Straße aufgefallen, als ein Mann mit dem Hund spazieren ging. Den Angaben nach befand sich das Tier in einem verwahrlosten und gesundheitlich schlechten Zustand ist.

"Der Hund sehe so schlimm aus, dass man dem Mann bereits angeboten habe, den Hund vor Ort abzukaufen, was dieser jedoch ablehnte", erklärte die Polizei in einer Mitteilung.

Der Hundebesitzer ging in der Folge in den Netto-Markt in der Theodor-Neubauer-Straße und ließ seinen Vierbeiner vor dem Einkaufsmarkt. Laut Polizei hatte er das Tier ordnungsgemäß an der Dachrinne des Marktes gesichert.

Bei dem Hund handelt es sich um einen Toy-Terrier. Sein Zustand war alarmierend. Er hatte kein Fell und wies mehrere sichtbare Verletzungen auf.

Die Einsatzkräfte informierten daraufhin das örtliche Tierheim. Anschließend wurde der Hund von einer Mitarbeiterin des Veterinäramtes in Obhut genommen. Der 35-jährige Besitzer, der wie sein Hund beim Tierheim bekannt war, erhob keinen Anspruch auf den Vierbeiner und bekam einen Platzverweis ausgesprochen.