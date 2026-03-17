Pekinesen-Mischling wird nach wenigen Monaten einfach ausgesetzt: Süße Zuri sucht neues Zuhause

Mainz - Trauriger Start ins Leben! Gerade einmal ein Jahr alt und offenbar schon niemandem mehr wichtig. Die kleine Hündin Zuri wurde als Fundtier aufgegriffen. Bis heute hat sich niemand gemeldet, der sie vermisst, weshalb sie nun ein neues Zuhause sucht.

Pekinesen-Mischling Zuri ist schätzungsweise im Februar 2025 geboren und damit gerade einmal ein Jahr alt. © Tierheim Mainz

Zuri ist eine Pekinesen-Mischlingshündin und wurde nach einer Schätzung des Mainzer Tierheims im Februar 2025 geboren.

Trotz ihres jungen Alters wurde die Fellnase offenbar einfach herzlos ausgesetzt und landete schließlich im Mainzer Tierasyl.

Woher sie kommt, wer sie zuvor gehalten hat und warum sie plötzlich allein unterwegs war, weiß niemand.

Im Tierheim zeigt sich Zuri als fröhlicher, aufgeweckter Wirbelwind. Sie ist freundlich zu Menschen, neugierig und aktiv.

Gleichzeitig merkt man ihr an, dass sie noch ganz am Anfang ihres Hundelebens steht. Vieles ist neu für sie, manches macht sie zunächst unsicher.

Mit Geduld und ruhiger Führung taut sie jedoch schnell auf und gewinnt Vertrauen.