Pekinesen-Mischling wird nach wenigen Monaten einfach ausgesetzt: Süße Zuri sucht neues Zuhause
Mainz - Trauriger Start ins Leben! Gerade einmal ein Jahr alt und offenbar schon niemandem mehr wichtig. Die kleine Hündin Zuri wurde als Fundtier aufgegriffen. Bis heute hat sich niemand gemeldet, der sie vermisst, weshalb sie nun ein neues Zuhause sucht.
Zuri ist eine Pekinesen-Mischlingshündin und wurde nach einer Schätzung des Mainzer Tierheims im Februar 2025 geboren.
Trotz ihres jungen Alters wurde die Fellnase offenbar einfach herzlos ausgesetzt und landete schließlich im Mainzer Tierasyl.
Woher sie kommt, wer sie zuvor gehalten hat und warum sie plötzlich allein unterwegs war, weiß niemand.
Im Tierheim zeigt sich Zuri als fröhlicher, aufgeweckter Wirbelwind. Sie ist freundlich zu Menschen, neugierig und aktiv.
Gleichzeitig merkt man ihr an, dass sie noch ganz am Anfang ihres Hundelebens steht. Vieles ist neu für sie, manches macht sie zunächst unsicher.
Mit Geduld und ruhiger Führung taut sie jedoch schnell auf und gewinnt Vertrauen.
Pekinesen-Mischling Zuri hat altersbedingt noch ein paar Baustellen, aber auch viel Potenzial
Auch mit ihren Artgenossen kommt die junge Hündin gut zurecht. Ihre Pfleger beschreiben sie als sozial und verspielt.
Weil sie noch so jung ist, muss sie allerdings das Hundeeinmaleins erst lernen. Stubenreinheit, Alleinbleiben und feste Alltagsroutinen stehen noch auf ihrer To-do-Liste.
Bei Zuri hat man dadurch aber auch die Chance, all diese Dinge von Grund auf mit ihr gemeinsam kennenzulernen.
Klar ist, dass die Vierbeinerin Menschen benötigt, die ihr Zeit geben, ihr Sicherheit vermitteln und sie sowohl körperlich als auch geistig auslasten.
Aktivitäten wie Hundesport könnten gut zu ihr passen, ebenso ein ruhiger Haushalt mit konsequenter, liebevoller Führung.
Kinder im Grundschulalter wären vorstellbar, wenn der Umgang mit dem Hund respektvoll und ruhig ist.
Wer kann Zuri ein liebevolles Für-Immer-Zuhause bieten?
Vor allem aber braucht Zuri eines: ein Zuhause, in dem sie endlich ankommen darf. Ein Ort, an dem sie nicht mehr die Frage begleiten muss, warum sie niemand vermisst hat.
Etwaige Interessenten, die der süßen Junghündin eine warmherzige neue Heimat bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail an das Mainzer Tierheim.
Titelfoto: Montage: Tierheim Mainz