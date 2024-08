Pfleger geben Hund Kissen für die Nacht: Was dann passiert, hätte keiner ahnen können

Das hätten sie ihm nicht zugetraut - nicht ihm! Doch dass stille Wasser tief sind, mussten die Pfleger von Hund Wile E. Coyote auf die harte Tour lernen.

Von Christian Norm

New Orleans (Louisiana) - Das hätten sie ihm nicht zugetraut - nicht ihm! Denn Wile E. Coyote, so sein kreativ gestalteter Name, war ziemlich ruhig, als er in einer sehr ländlichen Gegend im US-Staat Louisiana gefunden wurde. Der Hund kam ins Tierheim der "Louisiana SPCA", wo ihn nichts aus der Ruhe zu bringen schien. Doch dass stille Wasser tief sind, mussten seine Pfleger auf die harte Tour lernen.

Wile E. Coyote spielt den harmlosen Hund. Doch er kann auch anders! © Screenshot/Facebook/The Louisiana SPCA Ende Juli, es war ein Dienstagabend, ließen sie Wile ein Kissen für die Nacht da. Als die Mitarbeiter am nächsten Morgen wieder zur Arbeit kamen und seinen Zwinger sahen, mussten sie erstmal schlucken. Denn der Vierbeiner hatte sich dort mächtig ausgetobt. "Das Kissen war am Dienstag um 17 Uhr noch intakt und am nächsten Tag um 7 Uhr morgens völlig zerstört", erklärte Jessyca Sulfsted, Marketing- und Kommunikationsmanagerin bei der Louisiana SPCA, diese Woche im Gespräch mit The Dodo. Der ganze Zwinger lag voller Federn, von denen viele durch die Gitterstäbe in den Gang geflogen waren. "Es waren mehrere Anläufe nötig, um sie wegzuräumen", sagte Sulfsted. Die Reaktion des Hundes auf sein eigenes Chaos sorgte bei den Pflegern für weiteres Stirnrunzeln.

Louisiana SPCA verbreitet kuriose Geschichte auch auf Facebook