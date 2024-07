Pfleger haben kaum Hoffnung, doch dann erlebt Hund Yuki ein kleines Wunder

Am vergangenen Wochenende packte der Owtscharka-Mix nämlich seine Siebensachen und zog mit netten Besitzern in ein neues Zuhause.

Dass Hund Yuki in seinem Alter dem Tierheim nochmal den Rücken kehren kann, grenzt an ein kleines Wunder! Denn die Troisdorfer Tierretter hatten zuletzt nach einem ganz besonderen Platz für ihren zwölfjährigen Schützling gesucht , der nur noch sehr eingeschränkt mobil ist: "Einen liebevollen Hospizplatz", wie die Mitarbeiter ihren mehr als 23.000 Instagram-Fans erklärt hatten.

Der Hunde-Opa konnte dem Troisdorfer Tierheim kürzlich den Rücken kehren. © Instagram/tierheim__troisdorf

"Wir sind so, so froh, dass unser bezaubernder Opi so viele Herzen berührt und schließlich seine Menschen gefunden hat", schwärmten die Mitarbeiter in dem Beitrag, zu dem sie auch ein Bild ihres ehemaligen Schützlings geteilt hatten, auf dem dieser bereits im Auto Platz genommen hatte.

Doch nicht nur das Tierheim war angesichts des Happy Ends für Yuki ganz aus dem Häuschen! Auch die Instagram-Fans der Troisdorfer Tierretter freuten sich riesig für den freundlichen Vierbeiner, wie aus etlichen Kommentaren unter dem Beitrag hervorging. "Wie glücklich er schaut" oder auch "So schön!", hieß es unter anderem in der Kommentarspalte.