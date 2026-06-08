Pflegerin besucht ängstlichsten Hund im Tierheim: Was sie dann feststellen muss, ist grausam

Houston - Als Ehrenamtlerin Bri von einem Tierheim in Texas um Hilfe gebeten wurde, war es ihr ein Anliegen, sich um eine ganz bestimmte Hündin zu kümmern: Bereits auf einem Foto auf der Website der Einrichtung war ihr Vierbeiner Olive aufgefallen. Das Tier war stark vernachlässigt und überängstlich. Bri wusste, dass nun jede Sekunde zählte, denn Hunden dieser Kategorie drohte als Erstes die Einschläferung.

Hündin Olive zitterte beim Besuch der ehrenamtlichen Pflegerin am ganzen Körper. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/bristexastails

Bri waren auf dem Aufnahmefoto des Tierheims sofort Olives Pfötchen ins Auge gefallen: "An ihren Pfoten konnte ich erkennen, dass sie vernachlässigt worden war", schreibt die freiwillige Helferin zu einem Instagram-Video, was die Hündin zeigt. "In Wirklichkeit war ihr Zustand noch viel schlimmer."

Olive war übermäßig dünn und hatte kaum mehr Fell am Körper. "Während wir zusammen waren, zitterte sie ununterbrochen", erinnert sich Bri. "Ich musste sie hochheben, um sie aus dem Zwinger zu holen."

Normalerweise würde man Angstpatienten wie Olive erst einmal in Ruhe ankommen lassen, doch Bri wusste, dass die Zeit drängt. "Ängstliche Hunde wie sie laufen immer als Erste Gefahr, eingeschläfert zu werden." Sie erklärt im Beitrag, dass solche Hunde nur gerettet werden, wenn bewiesen werden kann, dass man mit ihnen umgehen kann, ohne dass sie Aggressionen zeigen.

Glücklicherweise verhielt sich Olive vorbildlich: "Ängstliche Hunde knurren, schnappen oder beißen manchmal, aber sie tat nichts dergleichen", so die Ehrenamtlerin. Auf dem Flur des Tierheims kamen sich die beiden schließlich näher und Olive ließ sogar zu, dass Bri sie vorsichtig streichelt. "Sie zeigte mir auch, dass sie sich nach Zuneigung sehnt; sie braucht nur Zeit, um Vertrauen zu fassen."