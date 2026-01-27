"Unglaublich, aber leider wahr": Die traurige Geschichte von Hund Laiko
Bergheim - Die Geschichte von Hund Laiko ist besonders traurig, denn der Vierbeiner sitzt seit etlichen Jahren im Tierheim Bergheim bei Köln fest, ohne je die Chance auf ein richtiges Zuhause bekommen zu haben. Die Tierretter hoffen sehr, dass ihr Schützling doch noch in ein neues Leben starten kann.
Als der 2014 geborene Ridgeback-Mischling einst ins Tierheim kam, war er gerade mal drei Jahre alt und hatte wohl gehofft, dass die Einrichtung nur einen kurzen Zwischenstopp in seinem Leben darstellen würde. Doch dann kam alles ganz anders.
Inzwischen lebt Laiko nun schon seit sage und schreibe neun Jahren in der Obhut der Tierretter und konnte in der ganzen Zeit kein Tierheim-Besucher-Herz erobern. "Unglaublich, aber leider wahr", schrieben seine Pfleger bei Instagram.
Dass es nie mit einem "Match" zwischen den Besuchern und dem Rüden geklappt hat, liegt wohl auch an Laikos starkem Charakter, denn wie die Tierretter schilderten, war der Umgang mit ihrem Schützling insbesondere in den ersten Jahren "zugegeben wirklich schwierig".
"Er ist ein kluger und lernwilliger Hund, der aber aus Unsicherheit immer wieder Übersprungshandlungen zeigte", wie die Mitarbeiter erklärten. Mit dem Alter und auch dank der liebevollen Betreuung im Tierheim ist die Fellnase inzwischen aber deutlich ruhiger geworden.
Hund Laiko sitzt schon seit neun langen Jahren im Tierheim Bergheim
Laiko braucht Zeit, bis er Menschen vertraut. Wenn er aber erst einmal sein Herz verschenkt hat, ist er ein toller Begleiter, der eine Chance mehr als verdient hat. "Es ist sehr schade, dass sich noch nie jemand für ihn interessiert hat", erklärten die Tierheim-Mitarbeiter, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, dass irgendwo da draußen doch noch die richtigen Menschen auf den Vierbeiner warten.
Wer Laiko kennenlernen möchte, sollte viel Zeit und Ruhe mitbringen. "Feste Abläufe, positive Erlebnisse mit Bezugspersonen und eine ruhige, aber bestimmte Umgangsart helfen ihm, Vertrauen aufzubauen", informierten die Tierretter potenzielle Interessenten vorab.
Und wer weiß: Vielleicht wendet sich das Schicksal des Hundes nach all der Zeit ja doch noch zum Guten ...
Wer Interesse an einer Patenschaft oder Vermittlung hat, kann per E-Mail über die Website des Tierheims Kontakt mit den Tierrettern aufnehmen. Hier geht's zur Vermittlungsanfrage, hier zum Online-Formular für eine Patenschaft.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tierheim_bergheim, Tierheim Bergheim/Website