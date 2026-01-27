"Unglaublich, aber leider wahr": Die traurige Geschichte von Hund Laiko

Bergheim - Die Geschichte von Hund Laiko ist besonders traurig, denn der Vierbeiner sitzt seit etlichen Jahren im Tierheim Bergheim bei Köln fest, ohne je die Chance auf ein richtiges Zuhause bekommen zu haben. Die Tierretter hoffen sehr, dass ihr Schützling doch noch in ein neues Leben starten kann.

Laiko landete vor sage und schreibe neun Jahren im Tierheim Bergheim. © Tierheim Bergheim/Website

Als der 2014 geborene Ridgeback-Mischling einst ins Tierheim kam, war er gerade mal drei Jahre alt und hatte wohl gehofft, dass die Einrichtung nur einen kurzen Zwischenstopp in seinem Leben darstellen würde. Doch dann kam alles ganz anders.

Inzwischen lebt Laiko nun schon seit sage und schreibe neun Jahren in der Obhut der Tierretter und konnte in der ganzen Zeit kein Tierheim-Besucher-Herz erobern. "Unglaublich, aber leider wahr", schrieben seine Pfleger bei Instagram.

Dass es nie mit einem "Match" zwischen den Besuchern und dem Rüden geklappt hat, liegt wohl auch an Laikos starkem Charakter, denn wie die Tierretter schilderten, war der Umgang mit ihrem Schützling insbesondere in den ersten Jahren "zugegeben wirklich schwierig".

"Er ist ein kluger und lernwilliger Hund, der aber aus Unsicherheit immer wieder Übersprungshandlungen zeigte", wie die Mitarbeiter erklärten. Mit dem Alter und auch dank der liebevollen Betreuung im Tierheim ist die Fellnase inzwischen aber deutlich ruhiger geworden.