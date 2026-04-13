Niemand will diese vier süßen Welpen adoptieren: Was Tierheim dann macht, lässt Herzen schmelzen
Florida - Eigentlich könnte man annehmen, dass Hundewelpen bei der Vermittlung in einem Tierheim die besten Karten haben - wer kann schließlich so kleinen, süßen Fellnasen widerstehen? Umso frustrierender war es für eine Einrichtung in Florida, die vergeblich versuchte, ein Zuhause für vier Pitbull-Welpen zu finden. Doch dann kamen die Tierpfleger auf eine grandiose Idee ...
Die niedlichen Welpen kamen zusammen mit ihren acht anderen Geschwistern und Hundemama Ella aus einem völlig überfüllten Tierheim in Florida zur "Patty Baker Humane Society".
Während die anderen Pitbull-Jungen nach und nach adoptiert wurden, blieben am Ende die vier Welpen namens Collier, Bailey, Banyan und Max übrig. Und irgendwie schien sich kein Tierheim-Besucher für sie zu interessieren.
"Die Welpen waren etwa vier Wochen alt, als sie ankamen. Wir haben sie also durch alle Höhen und Tiefen der Welpenzeit begleitet", erklärt Becca Morris, die die Einrichtung in Naples leitet, gegenüber The DODO. Sie beschreibt die Hundekinder als unkompliziert und verspielt. "Diese Gruppe war besonders ruhig, sie liebten es, gestreichelt zu werden, Bauchkrauler zu bekommen und einfach mit Menschen zusammen zu sein."
Warum potenzielle Adoptanten die Pitbull-Welpen trotzdem nicht wollten, bleibt ein Rätsel.
Hundewelpen mit Cowboy-Hüten: Tierheim hat mit süßer Aktion Erfolg
Aus diesem Grund wurden die Tierpfleger kreativ und probierten etwas aus, um in der Einrichtung auf die Hundekinder aufmerksam zu machen. "Unsere Event- und Kommunikationsmanagerin hatte die geniale Idee, ihnen Cowboyhüte aufzusetzen", so Becca.
Das Video, in dem Collier, Bailey, Banyan und Max mit den winzigen Hüten umher tapsen, verbreitete sich logischerweise rasch im Internet. Mit Erfolg: Vier Tage später waren alle vier Hunde vermittelt.
"Zwei Familien sind sogar extra aus Miami angereist, um sie zu adoptieren", freut sich die Tierheim-Chefin.
Nun hofft die Einrichtung, dass der Trick auch für die Mutter der Hündchen funktioniert. Denn Ella wartet noch auf ein liebevolles Zuhause.
"Monatelang war sie die beste Mama für zwölf Welpen, die alle ein Zuhause gefunden haben, und jetzt ist es an der Zeit, dass sie einfach nur ein Hund ist."
Titelfoto: Screenshot/Instagram/pbhsnaples