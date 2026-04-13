13.04.2026 12:30 Niemand will diese vier süßen Welpen adoptieren: Was Tierheim dann macht, lässt Herzen schmelzen

Das Tierheim "Patty Baker Humane Society" aus Florida ging mit einem Post über schwer vermittelbare Welpen viral.

Von Anne-Sophie Mielke

Florida - Eigentlich könnte man annehmen, dass Hundewelpen bei der Vermittlung in einem Tierheim die besten Karten haben - wer kann schließlich so kleinen, süßen Fellnasen widerstehen? Umso frustrierender war es für eine Einrichtung in Florida, die vergeblich versuchte, ein Zuhause für vier Pitbull-Welpen zu finden. Doch dann kamen die Tierpfleger auf eine grandiose Idee ...

Die vier Pitbull-Geschwister warteten bisher vergeblich auf ein neues Zuhause. © Collage: Screenshot/Instagram/pbhsnaples Die niedlichen Welpen kamen zusammen mit ihren acht anderen Geschwistern und Hundemama Ella aus einem völlig überfüllten Tierheim in Florida zur "Patty Baker Humane Society". Während die anderen Pitbull-Jungen nach und nach adoptiert wurden, blieben am Ende die vier Welpen namens Collier, Bailey, Banyan und Max übrig. Und irgendwie schien sich kein Tierheim-Besucher für sie zu interessieren. "Die Welpen waren etwa vier Wochen alt, als sie ankamen. Wir haben sie also durch alle Höhen und Tiefen der Welpenzeit begleitet", erklärt Becca Morris, die die Einrichtung in Naples leitet, gegenüber The DODO. Sie beschreibt die Hundekinder als unkompliziert und verspielt. "Diese Gruppe war besonders ruhig, sie liebten es, gestreichelt zu werden, Bauchkrauler zu bekommen und einfach mit Menschen zusammen zu sein." Hunde Süß, aber herausfordernd: Warum Terrier-Mix Lana erfahrene Halter braucht Warum potenzielle Adoptanten die Pitbull-Welpen trotzdem nicht wollten, bleibt ein Rätsel.

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