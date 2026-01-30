Pointer-Mix Theo kämpfte auf Urlaubs-Insel ums Überleben: Jetzt wartet er auf ein neues Zuhause

Hamburg - Er hatte kaum noch Kraft, seine Pfoten waren wund und sein kleiner Körper völlig ausgelaugt: Als Touristen Theo Mitte 2025 auf Fuerteventura fanden, war schnell klar, dass der Rüde dringend Hilfe brauchte.

Pointer-Mix Theo befindet sich seit Januar 2026 im Tierheim und sucht ein neues Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

Dehydriert, voller Parasiten und am Ende seiner Kräfte kämpfte das kleine Kerlchen ums Überleben. Zum Glück griffen engagierte Helfer ein. Auf einer Pflegestelle vor Ort konnte sich Theo langsam erholen, wieder zu Kräften kommen.

Bis er schließlich in das Hamburger Franziskus-Tierheim ausreisen durfte. Mit seinen fünf Jahren steht der Vierbeiner nun vor einem echten Neustart. Der hübsche Pointer-Mix zeigt sich als freundlicher, sozialer Hund, der gut mit Artgenossen auskommt.

In Innenräumen ist er eher ruhig, auch wenn er sich von seinen vierbeinigen Mitbewohnern gerne mal zu einem kleinen Schabernack verleiten lässt.

Draußen blüht Theo richtig auf: Spaziergänge in den Parks der Umgebung kennt und liebt er. Typisch für seine Rasse ist dabei die Nase häufig am Boden, immer auf der Suche nach spannenden Spuren und interessanten Gerüchen.