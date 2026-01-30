Pointer-Mix Theo kämpfte auf Urlaubs-Insel ums Überleben: Jetzt wartet er auf ein neues Zuhause
Hamburg - Er hatte kaum noch Kraft, seine Pfoten waren wund und sein kleiner Körper völlig ausgelaugt: Als Touristen Theo Mitte 2025 auf Fuerteventura fanden, war schnell klar, dass der Rüde dringend Hilfe brauchte.
Dehydriert, voller Parasiten und am Ende seiner Kräfte kämpfte das kleine Kerlchen ums Überleben. Zum Glück griffen engagierte Helfer ein. Auf einer Pflegestelle vor Ort konnte sich Theo langsam erholen, wieder zu Kräften kommen.
Bis er schließlich in das Hamburger Franziskus-Tierheim ausreisen durfte. Mit seinen fünf Jahren steht der Vierbeiner nun vor einem echten Neustart. Der hübsche Pointer-Mix zeigt sich als freundlicher, sozialer Hund, der gut mit Artgenossen auskommt.
In Innenräumen ist er eher ruhig, auch wenn er sich von seinen vierbeinigen Mitbewohnern gerne mal zu einem kleinen Schabernack verleiten lässt.
Draußen blüht Theo richtig auf: Spaziergänge in den Parks der Umgebung kennt und liebt er. Typisch für seine Rasse ist dabei die Nase häufig am Boden, immer auf der Suche nach spannenden Spuren und interessanten Gerüchen.
Pointer-Mix Theo ist seit Mitte Januar 2026 im Tierheim untergebracht
Seine Gene machen ihn zu einem leidenschaftlichen Jäger und genau das sollte auch in Zukunft berücksichtigt werden. Doch nicht nur Bewegung ist Theo wichtig. Er liebt die Nähe zu Menschen, genießt Streicheleinheiten und sucht den Kontakt.
Wer ihm Zeit, Zuwendung und ausreichend Aktivität in der Natur schenkt, bekommt einen ganz besonders treuen und liebevollen Partner an die Seite.
Seit Mitte Januar wartet Theo nun auf ein neues Zuhause. Wer ihn kennenlernen möchte, kann während der Vermittlungszeiten persönlich vorbeikommen oder sich per E-Mail an [email protected] wenden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg