Wunderschöner Labrador-Mix hat Flausen im Kopf: Was Hund Rex jetzt braucht

Berlin - Labrador-Mix Rex (2) ist ein hübscher Jungspund, der voller Energie steckt, aber noch einiges lernen muss. Ein paar Dinge sollten seine künftigen Menschen daher beachten.

Labrador-Mix Rex (2) wartet im Berliner Tierheim auf ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Seit Ende September 2025 wartet Rex im Berliner Tierheim darauf, dass ihm jemand mit Geduld und Liebe den Weg ins echte Hundeleben zeigt.

Um seine besten Seiten zu entfalten, braucht der clevere, aber manchmal noch freche Rüde klare Regeln und Strukturen.

Denn Rex ist zwar aufgeweckt, intelligent und wachsam, doch wenn es um Bewegung oder Aufmerksamkeit geht, ist er manchmal noch etwas zu übermütig.

Dann springt er auch gerne mal an, zieht an der Leine und ignoriert Regeln - wie es typisch ist für einen jungen Hund, der noch Erziehung braucht. Draußen zeigt sich Rex noch manchmal verunsichert von neuen Reizen. Er braucht eben jemanden, der ihm zeigt, wie man sich sicher und entspannt durchs Leben bewegt.

Vertrauen und ein konsequentes Training sind daher das A und O. Denn mit souveräner, positiver Führung und klaren Abläufen wird aus dem Mischling ein loyaler Begleiter, der gerne lernt und gefallen will, sind sich seine aktuellen Tierpfleger sicher.