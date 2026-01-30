Wunderschöner Labrador-Mix hat Flausen im Kopf: Was Hund Rex jetzt braucht
Berlin - Labrador-Mix Rex (2) ist ein hübscher Jungspund, der voller Energie steckt, aber noch einiges lernen muss. Ein paar Dinge sollten seine künftigen Menschen daher beachten.
Seit Ende September 2025 wartet Rex im Berliner Tierheim darauf, dass ihm jemand mit Geduld und Liebe den Weg ins echte Hundeleben zeigt.
Um seine besten Seiten zu entfalten, braucht der clevere, aber manchmal noch freche Rüde klare Regeln und Strukturen.
Denn Rex ist zwar aufgeweckt, intelligent und wachsam, doch wenn es um Bewegung oder Aufmerksamkeit geht, ist er manchmal noch etwas zu übermütig.
Dann springt er auch gerne mal an, zieht an der Leine und ignoriert Regeln - wie es typisch ist für einen jungen Hund, der noch Erziehung braucht. Draußen zeigt sich Rex noch manchmal verunsichert von neuen Reizen. Er braucht eben jemanden, der ihm zeigt, wie man sich sicher und entspannt durchs Leben bewegt.
Vertrauen und ein konsequentes Training sind daher das A und O. Denn mit souveräner, positiver Führung und klaren Abläufen wird aus dem Mischling ein loyaler Begleiter, der gerne lernt und gefallen will, sind sich seine aktuellen Tierpfleger sicher.
Labrador-Mix Rex aus dem Berliner Tierheim sucht ein Zuhause
Mit Hunden ist Rex je nach Sympathie verträglich, Ressourcen wie Futter und Spielzeug sollten aber in seinem neuen Zuhause fair gemanagt werden. Kinder sollten nicht mit im Haushalt leben.
Rex sucht geduldige, hundeerfahrene Menschen, die ihm Sicherheit geben, ihn geistig fordern und ruhig-konsequent den Alltag strukturieren. Ein ruhiger Wohnort, klare Regeln und verständnisvolles Training helfen ihm, sein volles Potenzial zu zeigen.
Du willst Rex kennenlernen? Dann melde Dich bei seinen Tierpflegern im Struppi-Haus unter der Rufnummer 030 76888‑156 (täglich 13 bis 16 Uhr). Alternativ kannst Du eine Online-Anfrage über das Formular auf der Website des Berliner Tierheims stellen. Bitte plane für das Kennenlernen mehrere Besuche ein.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)