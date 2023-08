Polizei sucht Wohnung wegen Hunde-Diebstahl auf und findet Leiche

Manchester - Wegen eines Hunde-Diebstahls suchten britische Polizeibeamte eine Wohnandresse in Radcliffe im Großraum Manchester auf. Dort fanden sie eine zertrümmerte Fensterscheibe und einen männlichen Leichnam vor.

Am Dienstag - gegen 10.30 Uhr Ortszeit - durchsuchten Polizisten laut BBC die Wohnräume auf der Ainsworth Road und stießen am Ende der Terrasse auf eine Männerleiche.

Der Verstorbene galt als großer Hunde-Liebhaber, hatte eine Vorliebe für Labradoodle. © Facebook Screenshot Peter Burke

Im Zuge dessen wurden drei Männer wegen Mordverdachts festgenommen. Während ein 27-jähriger und ein 41-Jähriger bis zum Abschluss der Ermittlungen zunächst auf Kaution freigelassen wurden, befindet sich ein 39 Jahre alter Mann in Polizeigewahrsam.

Der Verdächtige Ian Gary Connell könnte das Leben des Briten auf dem Gewissen haben, weil er es auf seinen Labradoodle abgesehen hatte.

In dem Zusammenhang erbitten sich die Polizeibeamten Zeugenhinweise, die Aufschluss darüber geben können, was sich in den letzten Tagen des Lebens von Donald Patience abgespielt hat.

Insbesondere interessieren sich die Ermittler für das, was sich seit dem 18. August zugetragen hat. Der vermisste Hund konnte zudem gerettet werden. War er das Diebstahlmotiv?