Hundefriseur verwandelt Pudel: Danach ist das Tier kaum wiederzuerkennen

USA - Was hat es denn mit diesem Vierbeiner auf sich? Hundefriseur Gabriel Feitosa (32) ist bekannt für ausgefallene Designs. Bei diesem Halloween-"Outfit" seines Großpudels Edea gehen die Meinungen allerdings auseinander.

Der in San Diego lebende Gabriel "schnitzte" und färbte seinem Hund das Fell, sodass Edea aussieht wie ein Skelett. Gegenüber dem " Daily Star " erzählte er nun, wie zufrieden er mit dem Ergebnis sei.

Schauriger Anblick bei diesem Halloween-Hund. © Collage: Screenshots/Instagram/@gabrielfeitosagrooming

Zudem seien die Vierbeiner von der Verwandlung unbeeindruckt, "sie verstehen nicht, dass sie gelb, rot oder rosa aussehen".

"Aber sie versteht, dass jeder sie ansieht, wenn sie die Straße entlanggeht, jeder sie streicheln möchte und sie die Aufmerksamkeit liebt."

Der gebürtige Brasilianer hat seine tierischen Kunden auch schon in Füchse, Giraffen und Geparden verwandelt. Nicht immer aber kommen diese Umstylings gut an - so auch beim Halloween-Outfit. Auf Instagram hagelt es neben positivem Feedback auch Kritik.

Gabriel wird das allerdings egal sein, in seinem Salon werden jährlich rund 6000 Hunde frisiert und er kassiert damit auch schon mal bis zu 1440 Euro pro Tier.