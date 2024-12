Putzig, aber der Schein trügt: Findet Junghund Bruno endlich die richtigen Menschen?

Mainz - Bruno aus dem Tierheim in Mainz sieht aus, als könne er kein Wässerchen trüben. Allerdings hat es der knapp zwei Jahre alte Rüde faustdick hinter den Ohren.

Bislang fehlte es Bruni an Struktur und Halt. Das soll ihm nun vermittelt werden. © Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Dies hängt aber wohl zu einem nicht unerheblichen Teil damit zusammen, dass in seinem bisherigen Zuhause in Erziehungsdingen so einiges versäumt wurde.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, habe ihm einfach jede Struktur und jeder Halt gefehlt, sodass sich Bruno nur noch mit heftigen Wutausbrüchen zu helfen wusste. Auch habe er anfangs im Tierheim massives Abwehrverhalten gegen alles und jeden gezeigt.

Doch wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims weiter berichten, habe er wesentlich schneller Fortschritte gezeigt, als man dies zunächst befürchtet habe. Allerdings sei klar, dass auch seine neuen Halter noch einiges an Arbeit mit Bruno haben werden.

Insgesamt habe der Rüde aber in den vergangenen Wochen eine überaus positive Entwicklung hingelegt. So zeige er sich mittlerweile gegenüber seinen Menschen aufgeschlossen und freundlich und sei die meiste Zeit ein seinem Alter entsprechend lustiger junger Hund.

Darüber hinaus sei er stubenrein und könne in seinem neuen Zuhause nach einer gewissen Eingewöhnungszeit auch problemlos die ein oder andere Stunde alleine gelassen werden.