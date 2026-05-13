Retter prüfen Chip von Husky und sind darauf komplett sprachlos

Brooksville (Florida, USA) - Zwölf Jahre, 2250 Kilometer - das sind die Zahlen, die im "Hernando County Sheriff's Office" in Brooksville, Florida, im vergangenen Monat für totale Sprachlosigkeit sorgten. Vor wenigen Tagen meldete sich ein Mitarbeiter der Behörde auf Facebook, um zu berichten, was er und sein Team mit Husky-Dame Sierra Außergewöhnliches erlebt hatten.

Husky-Dame Sierra trug ein zwölf Jahre altes Geheimnis mit sich herum. © Facebook/Screenshot/Hernando County Sheriff's Office

Die alte Hündin war dreizehn Jahre alt, als sie erschöpft und ausgezehrt von der Straße gerettet wurde. "Sie war abgemagert, ihr fehlten stellenweise Fellbüschel, und sie bewegte sich nur langsam - ihr Körper zeugte von den Spuren der Zeit und den Entbehrungen, die sie erlebt hatte", schrieb das Sheriff's Office auf Facebook.

Aber immerhin: Ihr ebenfalls dreizehn Jahre alter Mikrochip funktionierte tadellos. "Als wir ihn auslasen, führte uns der Chip zu einer Telefonnummer und zu einem Mann namens Bryce. Was wir als Nächstes erfuhren, ließ uns alle sprachlos zurück. Bryce hatte Sierra seit zwölf Jahren nicht mehr gesehen", so die Behörde.

Im Alter von einem Jahr war Sierra verschwunden. Zwar gab es zwischenzeitlich eine Spur in New Mexico. Doch diese verlief sich. Ihr Herrchen verlor den Überblick, schaffte es nicht, seine Fellnase wiederzufinden.

"Er hörte nie auf, sich zu fragen, was aus ihr geworden war, hätte sich jedoch niemals träumen lassen, dass er jemals wieder von ihr hören würde", heißt es auf Facebook.

Doch auch die Entfernung war ein echter Hammer.