05.08.2026 17:35 Retter trauen Augen nicht, als sie Straßenhund sehen: Wie konnte das nur passieren?

Als die Retter von "Happy Doggo" Hündin Bella vor Kurzem sahen, trauten sie ihren Augen nicht. Das arme Tier war extrem übergewichtig.

Von Christian Norm

Thailand - Straßenhunde haben ein hartes Leben und sind oft unterernährt, weil sie nicht jeden Tag etwas zu fressen finden. Dass es aber nicht immer so sein muss, stellt Hündin Bella aus Thailand mehr als eindrucksvoll unter Beweis. Als ihre Retter von "Happy Doggo" sie vor Kurzem sahen, trauten sie ihren Augen nicht. Das arme Tier war extrem übergewichtig.

Was für eine Wucht: Hündin Bella entspricht so gar nicht dem Klischee eines Straßenhundes. © Collage: Screenshots/Instagram/@wearehappydoggo "Bella ist ein bei allen beliebter Hund. Doch das ständige Futterangebot es gut meinender Touristen ließ ihr Gewicht auf gefährliche 42,2 Kilogramm ansteigen", schrieb das Team am Dienstag auf Instagram. In dem Posting ist ein Video zu sehen, das zeigt, was für Ausmaße Bella angenommen hat - wortwörtlich. In manchen Szenen des viralen Clips (bereits eine Million Klicks nach einem Tag) kann die Fellnase kaum noch ohne Hilfe aufstehen. "Die Menschen glaubten, ihr damit Zuneigung zu zeigen, doch in Wahrheit gefährdeten sie ihre Gesundheit massiv. Ihr Körper war so stark belastet, dass sie sich kaum noch bewegen konnte", so ihre Retter. Hunde Gruffy hat sein Zuhause verloren: Wer gibt dem verschmusten Hund eine zweite Chance? Zum Glück nahmen die Tierschützer Bella sofort unter ihre Fittiche, nachdem sie sie von der Straße geholt hatten. Um ihre Gewichtsabnahme zu beschleunigen, setzten sie dabei nicht nur auf eine Nahrungsumstellung.

Virales Instagram-Video zeigt Ausmaße, die Hündin Bella angenommen hat

Bella muss unter anderem Hydrotherapie machen, um abzunehmen. © Screenshot/Instagram/@wearehappydoggo