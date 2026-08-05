Retter trauen Augen nicht, als sie Straßenhund sehen: Wie konnte das nur passieren?
Thailand - Straßenhunde haben ein hartes Leben und sind oft unterernährt, weil sie nicht jeden Tag etwas zu fressen finden. Dass es aber nicht immer so sein muss, stellt Hündin Bella aus Thailand mehr als eindrucksvoll unter Beweis. Als ihre Retter von "Happy Doggo" sie vor Kurzem sahen, trauten sie ihren Augen nicht. Das arme Tier war extrem übergewichtig.
"Bella ist ein bei allen beliebter Hund. Doch das ständige Futterangebot es gut meinender Touristen ließ ihr Gewicht auf gefährliche 42,2 Kilogramm ansteigen", schrieb das Team am Dienstag auf Instagram.
In dem Posting ist ein Video zu sehen, das zeigt, was für Ausmaße Bella angenommen hat - wortwörtlich. In manchen Szenen des viralen Clips (bereits eine Million Klicks nach einem Tag) kann die Fellnase kaum noch ohne Hilfe aufstehen.
"Die Menschen glaubten, ihr damit Zuneigung zu zeigen, doch in Wahrheit gefährdeten sie ihre Gesundheit massiv. Ihr Körper war so stark belastet, dass sie sich kaum noch bewegen konnte", so ihre Retter.
Zum Glück nahmen die Tierschützer Bella sofort unter ihre Fittiche, nachdem sie sie von der Straße geholt hatten. Um ihre Gewichtsabnahme zu beschleunigen, setzten sie dabei nicht nur auf eine Nahrungsumstellung.
Virales Instagram-Video zeigt Ausmaße, die Hündin Bella angenommen hat
Im Video muss der 42-Kilo-Hund teilweise noch geschleppt werden. Doch letzten Endes wird Bella in einem Swimmingpool zur Bewegung animiert. Dort geht es in kleinen Schritten voran.
"Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, eine sichere Wende herbeizuführen. Dank einer strengen Diät, gezielter Bewegung und Hydrotherapie zur Schonung ihrer Gelenke macht sie nun die ersten Schritte in ein gesünderes Leben." Dadurch habe der Vierbeiner nach nur einer Woche bereits drei Kilo abgespeckt, so das Team.
Einen Durchbruch kann man nach so kurzer Zeit natürlich noch nicht vermelden. Aber Bella scheint zu spüren, dass sie mitmachen muss.
"Es liegt noch ein weiter Weg vor ihr. Aber wir sind unglaublich stolz auf ihre Entschlossenheit. Weiter so, Bella!", schrieb das Team abschließend.
Titelfoto: Collage: Screenshots/Instagram/@wearehappydoggo