Golden Retriever trifft auf Welpen: Seine Reaktion lässt so viele Herzen hüpfen
Argentinien - Das ist pure Lebensfreude! Seit Ende Juli lässt ein Video auf TikTok reihenweise Herzen hüpfen. Grund dafür ist die allererste Begegnung von Golden Retriever Apolo und Welpe Ares aus Argentinien.
Die Frage, ob sich der zweijährige Rüde über den kleinen Artgenossen freut, der ihm in einem Karton ins Wohnzimmer gestellt wurde, erübrigt sich innerhalb der ersten Sekunden des Videos.
Zunächst schnuppert Apolo neugierig an dem kleinen Vierbeiner. Als er begreift, was gerade geschieht, kennt er kein Halten mehr. Immer wieder läuft er wild mit dem Schwanz wedelnd zu seinem Frauchen.
Dann geht es ganz schnell wieder zurück zu dem tierischen Neuankömmling. Es wirkt fast so, als könne Apolo sein Glück nicht fassen. Schließlich rennt der Golden Retriever durch das ganze Haus.
Auch sein Herrchen ist bei der ersten Begegnung dabei, freut sich zusammen mit seinem Hund. Auf TikTok kommt so viel Liebe sehr gut an. 2,8 Millionen Klicks sind seit dem 23. Juli zusammengekommen. Dazu haben die User bislang mehr als 775.000 Likes vergeben - ein beachtlicher Schnitt!
Doch bei näherem Hinsehen ergibt sich in der Kommentarspalte eine Nachfrage.
Virales TikTok-Video sorgt für richtig gute Laune
Wer nämlich auf dem TikTok-Account der Erstellerin Juana die Videos durchscrollt, stößt recht schnell auf Clips, in denen zwei ausgewachsene Golden Retriever zu sehen sind.
Handelt es sich bei dem viralen Hit also nur um ein Throwback-Video?
Nein: "Das sind Moscú und Apolo", schreibt die Argentinierin. In ihrem Haushalt leben nun also sogar drei Golden Retriever. Das dürfte auch die große Freude von Apolo erklären.
Er hat ein solches Kennenlernen nämlich augenscheinlich schon einmal erlebt. Daher weiß er dieses Mal bereits ganz genau, dass er jetzt noch einen weiteren Spielkameraden auf vier Pfoten bekommt.
Kein Wunder also, dass er sich über diese erste Begegnung so extrem freut.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/juapontelli