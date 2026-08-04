Golden Retriever trifft auf Welpen: Seine Reaktion lässt so viele Herzen hüpfen

Argentinien - Das ist pure Lebensfreude! Seit Ende Juli lässt ein Video auf TikTok reihenweise Herzen hüpfen. Grund dafür ist die allererste Begegnung von Golden Retriever Apolo und Welpe Ares aus Argentinien.

Golden Retriever Apolo scheint genau zu wissen, wer und was da auf ihn zukommt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/juapontelli

Die Frage, ob sich der zweijährige Rüde über den kleinen Artgenossen freut, der ihm in einem Karton ins Wohnzimmer gestellt wurde, erübrigt sich innerhalb der ersten Sekunden des Videos.

Zunächst schnuppert Apolo neugierig an dem kleinen Vierbeiner. Als er begreift, was gerade geschieht, kennt er kein Halten mehr. Immer wieder läuft er wild mit dem Schwanz wedelnd zu seinem Frauchen.

Dann geht es ganz schnell wieder zurück zu dem tierischen Neuankömmling. Es wirkt fast so, als könne Apolo sein Glück nicht fassen. Schließlich rennt der Golden Retriever durch das ganze Haus.

Auch sein Herrchen ist bei der ersten Begegnung dabei, freut sich zusammen mit seinem Hund. Auf TikTok kommt so viel Liebe sehr gut an. 2,8 Millionen Klicks sind seit dem 23. Juli zusammengekommen. Dazu haben die User bislang mehr als 775.000 Likes vergeben - ein beachtlicher Schnitt!

Doch bei näherem Hinsehen ergibt sich in der Kommentarspalte eine Nachfrage.