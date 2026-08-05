Hundehalter kaufen lebensechte Puppe für einsamen Dackel: Was sie dann auf Überwachungskamera sehen, können sie nicht fassen
Miami - Viele Hundehalter werden das Problem kennen: Der Vierbeiner ist sonst ganz unkompliziert, aber wenn es ums Alleinsein geht, will es einfach nicht klappen. Auch Dackel "Dino" aus den USA konnte nicht ohne seine Besitzer sein. Dann kam Herrchen und Frauchen auf eine irrwitzige Idee - die aber zu funktionieren schien ...
Vierbeiner "Dino", der zusammen mit seinen Haltern und Hundebruder "Luka" in der US-Metropole Miami lebt, wirkt auf den ersten Blick wie ein ziemlich lebenslustiges Tier: In den zahlreichen Aufnahmen, die Frauchen Yaneth Ibrahim in den sozialen Medien teilt, sieht man den Dackel übermütig durch die Gegend stürzen und Luka, der als Deutsche Dogge natürlich deutlich größer ist, ziemlich frech dominieren.
Ganz anders sieht es aber aus, wenn Yaneth und ihr Partner die Wohnung verlassen und Dino allein zurückbleiben muss. Plötzlich ist von dem selbstbewussten Dackel gar nichts mehr vorhanden. Seine Halter diagnostizierten bei ihm sogar eine regelrechte "Trennungsangst".
Um ihm zu helfen, griffen die US-Amerikaner auf ein eher ungewöhnliches Hilfsmittel zurück und bestellten im Netz eine lebensgroße Menschenpuppe.
So richtig überzeugt war das Paar von seiner Idee allerdings nicht: "Wir dachten nicht, dass es funktionieren würde, also haben wir es einfach mal ausprobiert", liest man in einem TikTok-Video.
Ängstlicher Dackel bekommt Fake-Menschen
Bevor sie das nächste Mal die Wohnung verließen, drapierten sie den Fake-Menschen samt Klamotten auf der Couch.
Beim anschließenden Blick auf die Überwachungskamera machten sie dann eine überraschende Entdeckung: Im Video sieht man, wie Dino die Puppe zunächst abschleckt und es sich anschließend auf dem Plastik-Schoß gemütlich macht.
"Er lag die ganze Zeit oben auf ihr drauf", schreiben die Halter perplex. "Er gab ihr Küsschen."
Yaneth und ihr Partner konnten es laut eigener Aussage "kaum fassen", dass ihr Plan funktioniert hat. Dennoch finden die beiden: "Dino hat echt einen an der Waffel 😂."
Unter ihrem Video, das millionenfach angeklickt worden ist, finden sich aber nicht nur positive Reaktionen.
"Aber jetzt bin ich gestresst, weil er gestresst ist – er glaubt nämlich, dass die Puppe ihn nicht mag, weil sie nicht auf seine Küsschen reagiert oder mit ihm redet", sorgt sich ein Zuschauer. Ein anderer stört sich am Fake-Menschen selbst: "Eine gute Idee – bis man mitten in der Nacht aufsteht, um Pipi zu machen, und der 'Kollege' da im Dunkeln sitzt 😭"
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/DINO & LUKA