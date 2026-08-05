05.08.2026 16:44 Hundehalter kaufen lebensechte Puppe für einsamen Dackel: Was sie dann auf Überwachungskamera sehen, können sie nicht fassen

Ein Dackel, der allein zu Hause immer Angst hatte, bekam von seinen Besitzern einen kuriosen Freund an die Seite gestellt.

Von Anne-Sophie Mielke

Miami - Viele Hundehalter werden das Problem kennen: Der Vierbeiner ist sonst ganz unkompliziert, aber wenn es ums Alleinsein geht, will es einfach nicht klappen. Auch Dackel "Dino" aus den USA konnte nicht ohne seine Besitzer sein. Dann kam Herrchen und Frauchen auf eine irrwitzige Idee - die aber zu funktionieren schien ...

Dackel "Dino" bekam von seinen Besitzern einen Fake-Menschen, da er immer so viel Angst allein zu Hause hatte. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/DINO & LUKA Vierbeiner "Dino", der zusammen mit seinen Haltern und Hundebruder "Luka" in der US-Metropole Miami lebt, wirkt auf den ersten Blick wie ein ziemlich lebenslustiges Tier: In den zahlreichen Aufnahmen, die Frauchen Yaneth Ibrahim in den sozialen Medien teilt, sieht man den Dackel übermütig durch die Gegend stürzen und Luka, der als Deutsche Dogge natürlich deutlich größer ist, ziemlich frech dominieren. Ganz anders sieht es aber aus, wenn Yaneth und ihr Partner die Wohnung verlassen und Dino allein zurückbleiben muss. Plötzlich ist von dem selbstbewussten Dackel gar nichts mehr vorhanden. Seine Halter diagnostizierten bei ihm sogar eine regelrechte "Trennungsangst". Um ihm zu helfen, griffen die US-Amerikaner auf ein eher ungewöhnliches Hilfsmittel zurück und bestellten im Netz eine lebensgroße Menschenpuppe. Hunde Süßer Raubzug mit Folgen: Beagle verschlingt mehr als ein Kilo Gummiwürmer und landet in der Notaufnahme So richtig überzeugt war das Paar von seiner Idee allerdings nicht: "Wir dachten nicht, dass es funktionieren würde, also haben wir es einfach mal ausprobiert", liest man in einem TikTok-Video.

Ängstlicher Dackel bekommt Fake-Menschen