Weimaraner nur noch Haut und Knochen: Wer schenkt Coop ein Happy End?

Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Weimaraner Coop. Bekommt der Rüde eine zweite Chance?

Coop ist ein menschenbezogener Hund, der körperlich sehr unter dem Stress bei seinen Vorbesitzern gelitten hat. © Tierhilfe Franken e.V.

Der dreijährige Hund sollte eigentlich in der Blüte seiner Jahre stehen, doch bei einer Schulterhöhe von 66 Zentimetern wiegt er aktuell nur 25 Kilogramm.

Coop stammt aus der Region Bayreuth und wurde als Welpe von einem Züchter gekauft. Anschließend wuchs er mit einer Hündin und einem Rüden auf.

"Während das Zusammenleben mit der Hündin problemlos funktionierte, hat sich das Verhältnis zum älteren Rüden plötzlich verschlechtert", berichtet die Tierhilfe. Die Situation belastete Coop so sehr, dass er durch den Stress stark abgenommen hat und nur noch Haut und Knochen ist.

Ein gesundheitliches Problem ist dafür nicht ursächlich: Umfangreiche tierärztliche Untersuchungen haben kürzlich ergeben, dass er körperlich vollkommen gesund ist, betont der Verein.

Mit der psychischen Belastung kann es so aber nicht weitergehen: Coop braucht ein neues Umfeld!