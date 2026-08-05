Weimaraner nur noch Haut und Knochen: Wer schenkt Coop ein Happy End?
Betzenstein - Der Verein Tierhilfe Franken e.V. sucht ein neues Zuhause für Weimaraner Coop. Bekommt der Rüde eine zweite Chance?
Der dreijährige Hund sollte eigentlich in der Blüte seiner Jahre stehen, doch bei einer Schulterhöhe von 66 Zentimetern wiegt er aktuell nur 25 Kilogramm.
Coop stammt aus der Region Bayreuth und wurde als Welpe von einem Züchter gekauft. Anschließend wuchs er mit einer Hündin und einem Rüden auf.
"Während das Zusammenleben mit der Hündin problemlos funktionierte, hat sich das Verhältnis zum älteren Rüden plötzlich verschlechtert", berichtet die Tierhilfe. Die Situation belastete Coop so sehr, dass er durch den Stress stark abgenommen hat und nur noch Haut und Knochen ist.
Ein gesundheitliches Problem ist dafür nicht ursächlich: Umfangreiche tierärztliche Untersuchungen haben kürzlich ergeben, dass er körperlich vollkommen gesund ist, betont der Verein.
Mit der psychischen Belastung kann es so aber nicht weitergehen: Coop braucht ein neues Umfeld!
Tierhilfe Franken: Hund magerte durch Stress stark ab
Außerhalb seines Zuhauses zeigt er sich sozial und verträglich mit anderen Hunden. Aufgrund seiner jagdlichen Veranlagung sollte er nicht zu Katzen oder anderen Kleintieren ziehen. Umweltreize, wie Jogger oder Radfahrer, bringen ihn hingegen nicht aus der Ruhe.
Kinder hat er bereits kennengelernt und geht freundlich und liebevoll mit ihnen um, so die Tierhilfe. Dazu beherrscht Coop die Grundkommandos sicher und arbeitet gern mit seinen Menschen zusammen.
Mit dem Alleinbleiben hat er derzeit noch Probleme: Während er in Gesellschaft einer Hundefreundin ruhig bleibt, protestiert er alleine lautstark. Mit dem richtigen Training lässt sich das aber bestimmt in den Griff bekommen. Coop ist ein lernfreudiger und intelligenter Hund, der sich nach Zuwendung sehnt.
Er hofft auf ein Zuhause, in dem er entspannen darf, gern mit der Gesellschaft einer netten, kastrierten Hündin. Ein gesicherter Garten würde sein Happy End abrunden.
Kannst Du diesen Wunsch erfüllen? Dann melde Dich im Büro der Tierhilfe in Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166. Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins findest Du auf der Homepage https://tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Montage: Tierhilfe Franken e.V. (2)