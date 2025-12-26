Riesenschnauzer Hank hat eine Riesenschnauze: Wer gibt dem kleinen Clown eine Chance?
Berlin - Riesenschnauzer Hank (3) hat manchmal eine große Klappe, doch ein ebenso großes Herz. Jetzt hofft der Hund auf ein liebevolles neues Zuhause.
Seit etwa einem halben Jahr lebt Hank im Berliner Tierheim. In seinem alten Zuhause erging es dem Vierbeiner leider nicht so gut und er musste aus Tierschutzgründen sichergestellt werden.
Rassetypisch begegnet Hank Fremden anfangs vorsichtig. Doch hat man erstmal sein Herz erobert, erweist sich der Riesenschnauzer als echter Charmeur auf vier Pfoten. Dann ist Hank nicht nur offen und albern, sondern gibt gerne auch mal den Clown in der Runde.
Unterschätzen sollte man den jungen Rüden trotzdem nicht. Denn Hank hat auch einen starken Willen und weiß genau, was er möchte. Aufgrund seines Temperaments ist er nicht unbedingt ein Anfängerhund, sondern benötigt eine klare und faire Führung.
Andere Hunde findet Hank anfangs meist super und freut sich lautstark, bei näherem Kontakt entscheidet dann die Sympathie. Dann lässt der Rüde auch schon einmal den kleinen "Macho" heraushängen. Umso wichtiger sind daher Management, Impulskontrolle und gutes Begegnungstraining.
Im Tierheim fällt es Hank oft schwer, cool zu bleiben und er ist oft sehr gestresst. So schnell wie möglich hätte er deshalb gerne einen vertrauten Menschen an seiner Seite, mit dem er lernen und wachsen kann.
Hund Hank aus dem Berliner Tierheim sucht ein Zuhause
Am besten zu dem schwarzen Riesen würden hundeerfahrene und sportliche Menschen passen, die gern mit ihm trainieren und ihm die nötige geistige und körperliche Auslastung bieten können. Bei Hundesport, Nasenarbeit und Obedience blüht Hank richtig auf.
Seine künftigen Menschen sollten die Bereitschaft mitbringen, sich für das Kennenlernen etwas Zeit zu nehmen. Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben – ein ruhigeres Umfeld, idealerweise am Stadtrand oder auf dem Land, wäre perfekt für ihn.
Du hast Interesse, mit Hank an der Leine durchs Leben zu gehen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 030 76888‑204 bei seinen Tierpflegern. Alternativ kannst Du auch das Formular auf der Website des Berliner Tierheims nutzen.
Achtung: Zwischen dem 20. Dezember und dem 6. Januar herrscht im Tierheim Berlin ein Vermittlungsstopp. Doch auch ohne Tier unter dem Weihnachtsbaum lässt sich Tierliebe verschenken - zum Beispiel mit einer Tierpatenschaft. Alle Infos dazu findet Ihr hier: tierschutz-berlin.de/spenden-und-helfen/pate-werden.
Titelfoto: Tierheim Berlin