Riesenschnauzer Hank hat eine Riesenschnauze: Wer gibt dem kleinen Clown eine Chance?

Berlin - Riesenschnauzer Hank (3) hat manchmal eine große Klappe, doch ein ebenso großes Herz. Jetzt hofft der Hund auf ein liebevolles neues Zuhause.

Riesenschnauzer Hank kam aus Tierschutzgründen ins Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Seit etwa einem halben Jahr lebt Hank im Berliner Tierheim. In seinem alten Zuhause erging es dem Vierbeiner leider nicht so gut und er musste aus Tierschutzgründen sichergestellt werden.

Rassetypisch begegnet Hank Fremden anfangs vorsichtig. Doch hat man erstmal sein Herz erobert, erweist sich der Riesenschnauzer als echter Charmeur auf vier Pfoten. Dann ist Hank nicht nur offen und albern, sondern gibt gerne auch mal den Clown in der Runde.

Unterschätzen sollte man den jungen Rüden trotzdem nicht. Denn Hank hat auch einen starken Willen und weiß genau, was er möchte. Aufgrund seines Temperaments ist er nicht unbedingt ein Anfängerhund, sondern benötigt eine klare und faire Führung.

Andere Hunde findet Hank anfangs meist super und freut sich lautstark, bei näherem Kontakt entscheidet dann die Sympathie. Dann lässt der Rüde auch schon einmal den kleinen "Macho" heraushängen. Umso wichtiger sind daher Management, Impulskontrolle und gutes Begegnungstraining.

Im Tierheim fällt es Hank oft schwer, cool zu bleiben und er ist oft sehr gestresst. So schnell wie möglich hätte er deshalb gerne einen vertrauten Menschen an seiner Seite, mit dem er lernen und wachsen kann.