Sanfte Hündin seit Monaten übersehen: Findet Bella endlich ihr Happy End?

München - Mischlingshündin Bella wartet seit Monaten im Münchner Tierheim auf ihr Happy End. Findet sie endlich ihr Glück?

Sobald Bella Vertrauen gefasst hat, ist sie anhänglich und verschmust. © Tierheim München

Bella ist erst knapp zwei Jahre alt und zählt mit 16 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 45 Zentimetern zu den mittelgroßen Hunden. Ursprünglich stammt sie aus Rumänien.

Bei Fremden bleibt Bella zurückhaltend und misstrauisch. Doch wer ihr etwas Zeit schenkt, wird mit ihrem zutraulichen und aufgeschlossenen Wesen belohnt. Bella kuschelt sehr gerne und hat das Talent, das "ganze Herz ihrer Bezugsperson" einzunehmen, berichten ihre Pfleger im Tierheim.

Da sie mit Artgenossen verträglich ist, könnte sie auch zu einem bereits vorhandenen Vierbeiner vermittelt werden, sofern die Sympathie stimmt.

Während sie draußen noch immer unsicher ist, kommen ihre Chefallüren im häuslichen Bereich durch. Daher wird Bella an erfahrene Halter vermittelt, die sie konsequent führen können, ihr aber mit Geduld und Ruhe begegnen. Ihre künftigen Besitzer müssen in der Lage sein, Bella in unbekannten Situationen anzuleiten und ihr Sicherheit und Stabilität vermitteln können.

Bestenfalls zieht Bella in ein Zuhause in ruhiger Gegend ohne Kinder. Möchtest Du die sanfte Schönheit kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000128 im Tierheim.