Sanfte Hündin seit Monaten übersehen: Findet Bella endlich ihr Happy End?
München - Mischlingshündin Bella wartet seit Monaten im Münchner Tierheim auf ihr Happy End. Findet sie endlich ihr Glück?
Bella ist erst knapp zwei Jahre alt und zählt mit 16 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 45 Zentimetern zu den mittelgroßen Hunden. Ursprünglich stammt sie aus Rumänien.
Bei Fremden bleibt Bella zurückhaltend und misstrauisch. Doch wer ihr etwas Zeit schenkt, wird mit ihrem zutraulichen und aufgeschlossenen Wesen belohnt. Bella kuschelt sehr gerne und hat das Talent, das "ganze Herz ihrer Bezugsperson" einzunehmen, berichten ihre Pfleger im Tierheim.
Da sie mit Artgenossen verträglich ist, könnte sie auch zu einem bereits vorhandenen Vierbeiner vermittelt werden, sofern die Sympathie stimmt.
Während sie draußen noch immer unsicher ist, kommen ihre Chefallüren im häuslichen Bereich durch. Daher wird Bella an erfahrene Halter vermittelt, die sie konsequent führen können, ihr aber mit Geduld und Ruhe begegnen. Ihre künftigen Besitzer müssen in der Lage sein, Bella in unbekannten Situationen anzuleiten und ihr Sicherheit und Stabilität vermitteln können.
Bestenfalls zieht Bella in ein Zuhause in ruhiger Gegend ohne Kinder. Möchtest Du die sanfte Schönheit kennenlernen? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000128 im Tierheim.
Tierheim München: Degus aus Martyrium befreit
Seit inzwischen fast drei Jahren warten derweil die Degus Nymphadora, Ginny und Hermione auf ein Plätzchen.
Kurz vor Weihnachten 2022 kam das Trio ins Münchner Tierheim und hofft nach einem schlechten Start ins Leben auf einen Neuanfang.
Sie stammen aus einer Beschlagnahmung von insgesamt rund 200 Tieren, die ihr Leben eng zusammengepfercht verbringen mussten. Da sie kaum Kontakt zu Menschen hatten, sind die Degus anfangs sehr scheu - wer kann es ihnen verdenken?
Die Damen hoffen auf ein Weihnachtswunder und ein Zuhause, in dem sie sich mit viel Ruhe eingewöhnen dürfen. Da sie sich sehr gut verstehen, werden Nymphadora, Ginny und Hermione nur zusammen abgegeben.
Bei Interesse kannst Du Dich im Kleintierhaus OG unter der Telefonnummer 089/921000520 oder per E-Mail an [email protected] melden.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim München (2)