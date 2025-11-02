Sanfter Riese mit Sturkopf: Syliess ist im Tierheim gar nicht glücklich

Berlin - Syliess (7) ist ein sanfter Riese mit großem Herzen - und ein kleiner Sturkopf. Doch dem Hund setzt das Leben im Tierheim sichtbar zu.

Dogo Canario Syliess (7) aus dem Berliner Tierheim wünscht sich ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Seit Juli wartet der siebenjährige Dogo Canario im Tierheim Berlin darauf, endlich wieder menschliche Nähe spüren zu dürfen.

So viel Mühe sich seine aktuellen Tierpfleger auch geben: Die Trennung von vertrauter Zuwendung fällt Syliess schwer. Er liebt Menschen und sucht ihre Nähe, wann immer es geht.

Im Alltag ist Syliess ein ausgeglichener und freundlicher Hund, der es gerne etwas ruhiger angehen lässt. Er genießt Spaziergänge, auch wenn er dabei ab und an mal kräftig an der Leine ziehen kann.

Der Dogo Canario ist eben nicht nur kräftig, sondern auch ein wenig stur. Syliess sucht deshalb jemanden, der mit großen Hunden umgehen kann und ihm eine klare, ruhige Führung bietet. Dann aber bekommt man mit ihm einen treuen, verlässlichen Begleiter.

Darüber hinaus wäre Geduld wichtig, denn das Alleinbleiben muss Syliess vermutlich behutsam lernen. Zudem sollten seine neuen Menschen bereits etwas Hundeerfahrung besitzen - doch keine Sorge: Der sanfte Kraftprotz ist kein schwerer Fall.

Sein neues Zuhause wünscht sich Syliess ruhig, übersichtlich, aber groß genug für einen Hund mit seiner Statur.