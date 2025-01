Sanfter Riese sucht Gnadenplatz: Wessen Herz kann der liebe Kangal erweichen?

Menschen, denen Lee vertraut, ist er gegenüber äußerst kuschelbedürftig und liebevoll. Seiner Rasse entsprechend ist der Kangal zwar wachsam, ist jedoch mit dem Alter eher zu einem gemütlichen Begleiter geworden, so seine Tierpfleger.

In seinem Leben hat er viel erlebt, sodass er nun nach einem Zuhause sucht, in dem er während seiner verbleibenden Zeit zur Ruhe kommen darf und vor allem Geborgenheit verspürt.

Hund Lee hofft auf ein Happy End zu seinem Lebensende. © Tierheim Berlin

Aufgrund seiner Größe hat Lee Probleme mit seinem Bewegungsapparat. Er leidet an Hüftdysplasie (HD) und Veränderungen an der Wirbelsäule (Spondylose). An einigen Tagen fällt dem Tier daher das Aufstehen schwer.

Um ihm sein Leben zu erleichtern, bekommt Lee dauerhaft Kortison. Durch die Behandlung tröpfelt er gelegentlich.

Seinen künftigen Haltern sollte bewusst sein, dass Lee mehr Pflege benötigt.

So sollten seine Liegeplätze mit waschbaren Unterlagen ausgestattet werden. Zudem darf er nicht mehr als sechs Stufen am Stück steigen, weshalb sein Zuhause in spe ebenerdig sein muss.

Für seinen großen Schützling sucht das Tierheim einen liebevollen Rentnerplatz in einem ruhigen Umfeld, gern mit einer lieben Hündin.

Wenn Du Kangal Lee (Vermittlungsnummer 23/740) ein letztes Zuhause für immer bieten und ihm sein restliches Leben versüßen kannst, dann melde Dich bei seinen Tierpflegern per Telefon unter 030/76888220.