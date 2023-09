Schäferhündin Vienchen muss notoperiert werden - doch das Geld wird knapp!

Schäferhündin Vienchen musste sich nach einer Gebärmutterentzündung einer Not-OP unterziehen. © Screenshot/Facebook/Tierheim Stendal Borstel

Die sonst so lebensfrohe und verrückte, vom Tierheim liebevoll "Kuchenzahn" genannte Hündin, zeigte vergangene Woche plötzlich unterschiedliche Krankheitssymptome.

Gerade noch rechtzeitig konnte sie in die Tierklinik nach Hannover gebracht werden. Dort wurde festgestellt, dass die knapp neunjährige Schäferhündin unter einer Gebärmutterentzündung litt. In einer Not-OP musste dann das Organ entfernt werden, "das war fast Rettung in letzter Sekunde", schreibt das Tierheim.

In einem Update auf Facebook teilten die Pfleger nun mit, dass Vienchen die Operation erst mal gut überstanden hat, leider aber nichts frisst.

Doch auch dafür hatten die Betreuer ein Ass im Ärmel - prompt holten sie Vienchens Schwester Roxy zur Hilfe, um die Hündin aufzumuntern. Vienchen blühte durch die moralische Unterstützung auf und nahm dann endlich etwas Nahrung zu sich.