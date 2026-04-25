Schäferhund aus dem Bilderbuch: Das sagen die Tierpfleger über Milou
München - Der Deutsche Schäferhund Milou landete im Münchner Tierheim, weil sein Vorbesitzer keine Zeit mehr für ihn hatte. Findet er nun ein neues Plätzchen?
Milou ist nicht kastriert und wurde im Dezember 2021 geboren. Im Tierheim zeigt er sich den Pflegern als zutraulicher und menschenbezogener Hund.
Er genießt die Nähe zu seinen Bezugspersonen, ist verspielt und begegnet auch Fremden stets kooperativ.
Mit Artgenossen ist er meist verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Solange er an der Leine ist, pöbelt er andere Hunde an und muss noch weiter an sich arbeiten. Konsequentes Training und eine klare Führung sind für Milou wichtig, um auch in Zukunft souverän durchs Leben zu gehen.
"Milou ist ein liebevoller Begleiter", finden seine Pfleger. Mit der richtigen Fürsorge wird er sich zu einem treuen und ausgeglichenen Partner entwickeln.
Tierpfleger über Schäferhund im Münchner Tierheim
Typisch für seine Hunderasse zeigt Milou gesundheitliche Probleme mit seiner Hüfte. Er sucht daher ein ebenerdiges Zuhause, in dem er keine Treppen steigen muss. Auch seine körperliche Belastung im Alltag sollte entsprechend angepasst werden.
Bist Du Milous großes Los? Dann melde Dich für weitere Informationen und einen Termin zum Besuch im Hundehaus 2 unter der Telefonnummer 089/921000200.
Außerdem kannst Du Milou und viele andere Schützlinge des Tierheims beim diesjährigen Frühlingsfest kennenlernen. Der Verein lädt Besucher am Samstag, dem 25. April, von 11 bis 16 Uhr in die Brukenthalstraße 6 nach München-Riem ein.
Dort erwartet Dich ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Infoständen rund ums Thema Tierschutz, einem Flohmarkt und einer Tombola. Auf der Bühne werden auch einige Hunde persönlich vorgestellt.
Weitere Informationen und das ganze Programm findest Du auf der Tierheim-Homepage unter www.tierschutzverein-muenchen.de.
Titelfoto: Tierheim München (2)