Schäferhund aus dem Bilderbuch: Das sagen die Tierpfleger über Milou

München - Der Deutsche Schäferhund Milou landete im Münchner Tierheim , weil sein Vorbesitzer keine Zeit mehr für ihn hatte. Findet er nun ein neues Plätzchen?

Schäferhund Milou sucht souveräne Menschen, die ihn im Alltag anleiten können. © Tierheim München

Milou ist nicht kastriert und wurde im Dezember 2021 geboren. Im Tierheim zeigt er sich den Pflegern als zutraulicher und menschenbezogener Hund.

Er genießt die Nähe zu seinen Bezugspersonen, ist verspielt und begegnet auch Fremden stets kooperativ.

Mit Artgenossen ist er meist verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie. Solange er an der Leine ist, pöbelt er andere Hunde an und muss noch weiter an sich arbeiten. Konsequentes Training und eine klare Führung sind für Milou wichtig, um auch in Zukunft souverän durchs Leben zu gehen.

"Milou ist ein liebevoller Begleiter", finden seine Pfleger. Mit der richtigen Fürsorge wird er sich zu einem treuen und ausgeglichenen Partner entwickeln.