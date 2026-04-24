Wochenlang allein mit verstorbenem Besitzer: Hündin Nele erlebte Schreckliches

Bergheim - Nele hat Schlimmes hinter sich: Die Mischlingshündin aus dem Tierheim Bergheim bei Köln hat ein tragisches Schicksal erlebt und hofft jetzt auf ein neues Zuhause.

Hündin Nele aus dem Tierheim Bergheim hat viel durchgemacht. Jetzt hofft sie auf ein liebevolles Zuhause und einen Neustart ins Leben. © Bildmontage: Webseite Tierheim Bergheim

"Nele war wochenlang mit ihrem toten Besitzer in der Wohnung! Berichten zufolge hat die hübsche Hündin tatsächlich drei Wochen lang dort ausgeharrt, bevor man die beiden fand", erzählt das Tierheim erschüttert auf Instagram.

"Man mag sich gar nicht ausmalen, was sie erlebt hat und wie es ihr erging", heißt es dort weiter. Für die Pfleger gleicht es einem Wunder, dass die vierjährige Hündin diese Zeit überhaupt überlebt hat.

Doch trotz dieses traumatischen Erlebnisses soll Nele erstaunlich stark sein. Nach nur wenigen Tagen habe sie sich schon wieder berappelt und zeige sich inzwischen als lebensfrohe, offene Hündin.

Sie geht gern spazieren, ist sportlich unterwegs und liebt die Runden mit den Ehrenamtlern vor Ort.

Auch ihr Wesen beschreibt das Tierheim als unkompliziert: "Sie braucht nur kurz, um jemanden zu beschnuppern, und dann ist sie sehr aufgeschlossen."