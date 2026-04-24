Wochenlang allein mit verstorbenem Besitzer: Hündin Nele erlebte Schreckliches
Bergheim - Nele hat Schlimmes hinter sich: Die Mischlingshündin aus dem Tierheim Bergheim bei Köln hat ein tragisches Schicksal erlebt und hofft jetzt auf ein neues Zuhause.
"Nele war wochenlang mit ihrem toten Besitzer in der Wohnung! Berichten zufolge hat die hübsche Hündin tatsächlich drei Wochen lang dort ausgeharrt, bevor man die beiden fand", erzählt das Tierheim erschüttert auf Instagram.
"Man mag sich gar nicht ausmalen, was sie erlebt hat und wie es ihr erging", heißt es dort weiter. Für die Pfleger gleicht es einem Wunder, dass die vierjährige Hündin diese Zeit überhaupt überlebt hat.
Doch trotz dieses traumatischen Erlebnisses soll Nele erstaunlich stark sein. Nach nur wenigen Tagen habe sie sich schon wieder berappelt und zeige sich inzwischen als lebensfrohe, offene Hündin.
Sie geht gern spazieren, ist sportlich unterwegs und liebt die Runden mit den Ehrenamtlern vor Ort.
Auch ihr Wesen beschreibt das Tierheim als unkompliziert: "Sie braucht nur kurz, um jemanden zu beschnuppern, und dann ist sie sehr aufgeschlossen."
Hoffnung auf ein neues Leben für die Mischlingshündin
"Wir wünschen uns für Nele, dass sie ganz schnell ein wunderschönes Zuhause bekommt, in dem sie die Vergangenheit komplett hinter sich lassen kann und ihr Leben Nummer 2 mit allen Sinnen genießen darf", schreibt das Tierheim liebevoll zu dem Post.
Wichtig seien aktive Menschen, die sich gerne an der frischen Luft bewegen. Ansonsten ist leider noch nicht viel über die Mischlingshündin bekannt: "Über ihre Vergangenheit wissen wir leider nichts, auch nicht, ob sie Katzen oder Kinder kennt."
Die schwarz-weiß-gefleckte Hunde-Dame habe lediglich "ziemlich viel Temperament" und sei "absolut reizend".
Wer Nele ein neues Zuhause schenken möchte, kann sich über die Webseite des Tierheims Bergheim mit einer ausführlichen E-Mail melden.
Titelfoto: Bildmontage: Webseite Tierheim Bergheim