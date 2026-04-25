25.04.2026 07:33 Junghündin passte plötzlich nicht mehr ins Leben: Gibt es für Amy noch eine zweite Chance?

Es ist ein Grund, den viele Tierheime nicht mehr hören können: Aus Zeitmangel wurde die junge Hündin Amy abgegeben und steht nun wieder ganz am Anfang.

Von Maximilian Hölzel

Frankfurt am Main - Es ist ein Grund, den viele Tierheime nicht mehr hören können: Aus Zeitmangel wurde die junge Hündin Amy im Frankfurter Tierasyl abgegeben und steht nun wieder ganz am Anfang.

Redbone-Coonhound-Mix-Hündin Amy ist am 2. März 2025 geboren und damit gerade einmal ein Jahr alt. © Montage: Tierheim Frankfurt Bitter: In Amys bisherigem Alltag blieb offenbar nicht einmal Raum für Erziehung. Grundkommandos? Fehlanzeige. Auch das Laufen an der Leine muss Amy erst noch lernen. Was zunächst nach viel Arbeit klingt, sehen die Tierpfleger jedoch gelassen. Als gerade einmal einjähriger Vierbeiner bringt Amy beste Voraussetzungen mit, um alles schnell nachzuholen - vorausgesetzt, jemand nimmt sich endlich die Zeit, die ihr bislang nicht gewidmet wurde. Hunde Sechs Hundewelpen nahe der A6 ausgesetzt: Kinder werden zu Lebensrettern Größer ist eine andere Baustelle: Amy ist sehr ängstlich. Neue Situationen und fremde Menschen verunsichern sie schnell. Deshalb sucht das Tierheim gezielt nach erfahrenen Hundehaltern, idealerweise mit Kenntnissen im Umgang mit Angsthunden. Geduld, Ruhe und ein gutes Gespür sind gefragt, damit Amy Vertrauen fassen kann.

Junghündin Amy ist ein echter Rohdiamant

Im Frankfurter Tierheim sitzend, wartet Amy darauf, ein liebevolles neues Zuhause zu finden, in dem sie endlich ankommen darf. © Tierheim Frankfurt In ihr steckt zudem möglicherweise ein Jagdhund: Ein Anteil von Redbone Coonhound ist nicht ausgeschlossen. Wie stark diese Veranlagung ausgeprägt ist, lässt sich derzeit nicht sicher sagen. Auch das sollten Interessenten im Hinterkopf behalten. Gegenüber ihren Artgenossen zeigt sich Amy dagegen unkompliziert und freundlich. Ein souveräner Ersthund könnte ihr sogar helfen, sich schneller einzugewöhnen. Hunde Wochenlang allein mit verstorbenem Besitzer: Hündin Nele erlebte Schreckliches Auch mit Katzen soll sie zurechtkommen. Kinder im Haushalt sollten allerdings mindestens zehn Jahre alt sein und Verständnis für Amys Unsicherheit mitbringen. Hat sie erst einmal Vertrauen gefasst, zeigt Amy eine ganz andere Seite: Sie genießt Zuwendung, sucht Nähe und liebt es, zu spielen und mit anderen Hunden zu toben. Ihren Zwinger hält sie sauber, was als gutes Zeichen für ihre Lernfähigkeit gilt. Ob sie alleine bleiben kann oder Autofahrten kennt, ist bislang unklar.

Amy sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause