24.04.2026 10:30 Tragisches Ereignis trennt Hündin von Herrchen: Gibt es noch ein Happy End für Sandy?

Herrchen und Frauchen mussten Hündin Sandy ins Tierheim geben. Für beide war es ein schmerzlicher Abschied. Nun sucht sie neues Zuhause.

Von Ella Wittenbauer

Stuttgart - Herrchen und Frauchen mussten Hündin Sandy ins Tierheim geben. Für beide war es ein schmerzlicher Abschied. Nun sucht sie ein neues Zuhause in einer liebevollen Familie.

Hündin Sandy musste aus ihrem vertrauten Zuhause ausziehen. © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V. Plötzlich ist alles anders: An diesem Morgen bekommt Sandy das letzte Mal das Futter von ihrem Frauchen und Herrchen serviert und geht die letzte Runde Gassi. Nicht nur Sandy wird das geliebte Zuhause nicht mehr wiedersehen – auch für ihre Besitzer ist es ein Abschied für immer, berichtet das Tierheim Stuttgart, das die Hündin aufgenommen hat. Zehn Jahre lang lebten die drei zusammen und genossen die gemeinsame Zeit in der Natur beim Gassigehen und die Streicheleinheiten daheim. Hunde Sechs Hundewelpen nahe der A6 ausgesetzt: Kinder werden zu Lebensrettern Die Senioren müssen nun ins betreute Wohnen ziehen, da sie krank sind und den Alltag zu Hause nicht mehr eigenständig bewältigen können. Leider sind dort keine Hunde erlaubt. Für das Dreiergespann bedeutet das Abschiednehmen. Sandy, die ebenfalls betagte Hundedame, hofft, dass sie noch einmal ein so liebevolles Zuhause wie bei den Senioren findet.

Betagte Hündin bekommt epileptische Anfälle