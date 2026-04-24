Tragisches Ereignis trennt Hündin von Herrchen: Gibt es noch ein Happy End für Sandy?
Stuttgart - Herrchen und Frauchen mussten Hündin Sandy ins Tierheim geben. Für beide war es ein schmerzlicher Abschied. Nun sucht sie ein neues Zuhause in einer liebevollen Familie.
Plötzlich ist alles anders: An diesem Morgen bekommt Sandy das letzte Mal das Futter von ihrem Frauchen und Herrchen serviert und geht die letzte Runde Gassi.
Nicht nur Sandy wird das geliebte Zuhause nicht mehr wiedersehen – auch für ihre Besitzer ist es ein Abschied für immer, berichtet das Tierheim Stuttgart, das die Hündin aufgenommen hat.
Zehn Jahre lang lebten die drei zusammen und genossen die gemeinsame Zeit in der Natur beim Gassigehen und die Streicheleinheiten daheim.
Die Senioren müssen nun ins betreute Wohnen ziehen, da sie krank sind und den Alltag zu Hause nicht mehr eigenständig bewältigen können. Leider sind dort keine Hunde erlaubt.
Für das Dreiergespann bedeutet das Abschiednehmen. Sandy, die ebenfalls betagte Hundedame, hofft, dass sie noch einmal ein so liebevolles Zuhause wie bei den Senioren findet.
Betagte Hündin bekommt epileptische Anfälle
Auch Sandy ist alt geworden. Zwei bis dreimal im Jahr bekommt sie einen epileptischen Anfall. Sie benötigt allerdings keine medizinische Behandlung. Außerdem macht ihr Zahnstein zu schaffen, der regelmäßig behandelt werden muss.
Sandy ist ein wunderbarer Hund, der viel von Herrchen und Frauchen gelernt hat. Die 13-jährige, mittelgroße, kastrierte Mischlingsdame ist fremden Menschen gegenüber zunächst skeptisch. Doch hat man erst ihr Herz erobert, fasst sie Vertrauen und genießt Streicheleinheiten.
Der Mischling kann auch einige Stunden alleine daheimbleiben. Autofahren würde sie sicher nicht als ihr Hobby bezeichnen, doch sie macht es mit.
Bei ungewöhnlich lauten Geräuschen schreckt Sandy auf. In ihr schlägt auch ein wenig Schäferhund.
In einem Zuhause mit Kindern würde sie sich ebenfalls wohlfühlen, wenn sie ruhig mit ihr umgehen. Hektische Bewegungen machen der Hundeomi Angst. Auch Katzen kann Sandy leiden und würde problemlos mit ihnen gemeinsam leben. Nur andere Hunde mag sie nicht so gerne. Mit einem Rüden würde sie aber besser klarkommen, als mit einer Hündin.
Sandy wünscht sich für ihren Lebensabend ein liebevolles Zuhause mit etwas Gassi und vielen Streicheleinheiten. Gibt es noch ein Happy End für die betagte Seniorin? Wer sich vorstellen kann, die Mischlingshündin aufzunehmen, kann sich unter [email protected] melden.
Titelfoto: Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V.