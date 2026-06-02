02.06.2026 10:11 Schäferhund bewacht plötzlich Misthaufen: Was Frauchen dort findet, bringt ihr Herz zum Hüpfen

Eine Frau aus den USA erinnert sich in einem Instagrambeitrag an eine wundersame Begegnung an ihrem Misthaufen.

Von Anne-Sophie Mielke

Tiverton (USA) - Eine Bauernhofbesitzerin war mehr als verwundert, als sie ihren Schäferhund ständig am Misthaufen liegen sah. Cady, die zusammen mit ihrem Mann einen Hof in Tiverton bewirtschaftet, erinnert sich auf Instagram an die wundersame Begegnung, die an einem eher unromantischen Ort geschah.

Schäferhund Cooper lag plötzlich ständig am Misthaufen - und das auch aus gutem Grund. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/homegrown_blooms_ "Letztes Jahr, als ich gerade Dahlien pflanzte, bemerkte ich, dass unser Schäferhund am Komposthaufen lag – was für ihn eigentlich sehr untypisch war", schreibt die US-Amerikanerin in ihrem Instagram-Beitrag. Lange musste sie nicht nach dem Grund für das ungewöhnliche Verhalten ihres Vierbeiners suchen: Hund Cooper hatte am Misthaufen einen Wurf Babykatzen entdeckt. Da weit und breit keine Spur von ihrer Mutter war, entschloss sich Cady, die Jungen in die Sicherheit ihres Entenhauses im Garten zu bringen. Fortan übernahm sie die Rolle der Katzenmama und zog die Kätzchen mit einer Flasche auf. "Natürlich mit Coopers Hilfe", ergänzt sie. Der Schäferhund beeindruckte sie zutiefst: "Er hielt stets Wache vor ihrem Häuschen, war immer an ihrer Seite", erinnert sich sein Frauchen.

Der Deutsche Schäferhund hatte einen Wurf verwaister Kätzchen gefunden und übernahm fortan die Beschützerrolle für die Tierkinder. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/homegrown_blooms_

Deutscher Schäferhund kümmert sich rührend um verwaiste Babykatzen