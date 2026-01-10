Schäferhund Hauke hat noch reichlich Flausen im Kopf: Bist Du sein Neuanfang?

Berlin - Der deutsche Schäferhund Hauke (sieben Monate) ist neugierig und lernwillig, doch das Tier hat den Kopf auch noch voller Flausen. Nun sucht der Hund ein liebevolles Zuhause, in dem er sicher und mit der nötigen Führung aufwachsen kann.

Schäferhund Hauke (7 Monate) ist ein Hund mit viel Potenzial. © Tierheim Berlin

Ins Berliner Tierheim kam Hauke Anfang des Jahres, weil er aus tierschutzrechtlichen Gründen sichergestellt wurde. Jetzt soll alles besser werden.

Gekauft wurde Hauke ursprünglich bei einem Züchter, doch an Erziehung mangelte es in seinem alten Zuhause gewaltig.

Dabei zeigt sich heute: Hinter seinem wilden Temperament steckt ein cleverer, sensibler Hund mit großem Potenzial. Denn Hauke ist nicht nur noch etwas übermütig, sondern auch wachsam, lernfreudig und arbeitswillig.

Die Hundeeinmaleins muss der Vierbeiner noch lernen. Wenn Hauke einmal hochfährt, geht er nämlich auch schon mal in die Arme und ist nicht zimperlich. In seinem alten Zuhause wurde er leider falsch gefordert, sodass es schließlich zu einem Biss-Vorfall kam.

Doch mit strukturierter Führung, klarem Rahmen und sinnvollem Training kommt Hauke gut zur Ruhe. Dann zeigt er schnell, wie klug, loyal und anhänglich er eigentlich ist.