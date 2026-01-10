Schäferhund Hauke hat noch reichlich Flausen im Kopf: Bist Du sein Neuanfang?
Berlin - Der deutsche Schäferhund Hauke (sieben Monate) ist neugierig und lernwillig, doch das Tier hat den Kopf auch noch voller Flausen. Nun sucht der Hund ein liebevolles Zuhause, in dem er sicher und mit der nötigen Führung aufwachsen kann.
Ins Berliner Tierheim kam Hauke Anfang des Jahres, weil er aus tierschutzrechtlichen Gründen sichergestellt wurde. Jetzt soll alles besser werden.
Gekauft wurde Hauke ursprünglich bei einem Züchter, doch an Erziehung mangelte es in seinem alten Zuhause gewaltig.
Dabei zeigt sich heute: Hinter seinem wilden Temperament steckt ein cleverer, sensibler Hund mit großem Potenzial. Denn Hauke ist nicht nur noch etwas übermütig, sondern auch wachsam, lernfreudig und arbeitswillig.
Die Hundeeinmaleins muss der Vierbeiner noch lernen. Wenn Hauke einmal hochfährt, geht er nämlich auch schon mal in die Arme und ist nicht zimperlich. In seinem alten Zuhause wurde er leider falsch gefordert, sodass es schließlich zu einem Biss-Vorfall kam.
Doch mit strukturierter Führung, klarem Rahmen und sinnvollem Training kommt Hauke gut zur Ruhe. Dann zeigt er schnell, wie klug, loyal und anhänglich er eigentlich ist.
Deutscher Schäferhund Hauke aus Berliner Tierheim sucht Zuhause
Für Hauke werden hundeerfahrene Menschen mit idealerweise Schäferhund-Verständnis gesucht.
Ein ruhiger Haushalt ohne Kinder, mit klaren Regeln und strukturiertem Training sind Pflicht, damit der junge Rüde zu einem verlässlichen Partner heranwächst.
Geduldig geübt werden sollten beispielsweise Leinen- und Ruhetraining, Impulskontrolle und gegebenenfalls Maulkorbtraining.
Du hast Hauke in Dein Herz geschlossen und wünschst, ihn kennenzulernen?
Dann melde Dich unter der Rufnummer 030 76888‑156 (täglich 13 bis 16 Uhr) bei seinen Tierpflegern im Struppi-Haus. Alternativ kannst Du auch das Online-Formular auf der Website des Berliner Tierheims ausfüllen, das Du hier findest.
Titelfoto: Tierheim Berlin