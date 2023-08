Schäferhund mit Joberfahrung gestrandet: Findet Odin sein Happy End?

Schäferhund Odin hat früher als Wachhund gearbeitet. © Tierheim München

Rüde Odin wurde im Oktober 2019 geboren und ist kastriert. Er hat eine Schulterhöhe von 60 Zentimetern und wiegt aktuell 30 Kilogramm.

Odin wurde in seinem früheren Zuhause als Wachhund gehalten und nimmt diesen Job sehr ernst. Fremden Menschen gegenüber ist er deshalb eher skeptisch und kann diese zumeist nicht leiden.

Typisch Schäferhund zeigt er ein hohes Erregungslevel und neigt dadurch auch zu Übersprungshandlungen. Gerade bei Begegnungen mit anderen Hunden ist er sehr aufgeregt.

Bisher war die Verträglichkeit mit Artgenossen stark Sympathie-abhängig. Der Kontakt zu anderen Tieren sollte deshalb gerade am Anfang nur mit Maulkorb stattfinden. Auch an seiner Leinenführigkeit muss noch gearbeitet werden. Im Tierheim wurde Odin bereits in ein Trainingsprogramm integriert.

Der Vierbeiner sucht ein Zuhause in ländlicher Gegend bei Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Schäferhunden haben. Nach einer Eingewöhnung zeigt sich Odin zutraulich, verschmust und verspielt.

Möchtest Du die Fellnase kennenlernen? Dann melde Dich im Hundehaus 4 unter der Telefonnummer 089/92100056 und vereinbare einen Besuchstermin.