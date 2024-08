Schäferhund-Mix fristete trauriges Leben im Zwinger: Findet Nelli doch noch ihr Glück?

Fulda - Für Nelli aus dem Tierheim in Fulda verlief ihr bisheriges Leben wirklich traurig. Aber vielleicht gibt es für den ängstlichen Schäferhund-Mix doch noch ein Happy End.

Versuche man, freundlich und vorsichtig auf Nelli zuzugehen, so ergreife sie in der Regel die Flucht.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, kam die 2015 geborene Hündin schon Anfang des Jahres in die Obhut der Tierpflegerinnen und Tierpfleger. Ihr vorheriger Besitzer war verstorben.

Im Tierheim zeigt Nelli langsam kleine Fortschritte und beginnt, ihren Menschen zu vertrauen. © Tierheim Fulda-Hünfeld e.V.

Dennoch wird auf der Webseite des Tierheims berichtet, dass Nelli zwar sehr langsam, aber eben doch sichtbar kleine Fortschritte mache.

So habe sie mittlerweile zu ihren Bezugspersonen so viel Vertrauen aufgebaut, dass sie Futter aus der Hand annehme. Außerdem gelinge es mittlerweile recht gut, Nelli ein Geschirr anzulegen, um mit ihr Gassi gehen.

Denn auch das muss sie erst noch lernen, da sie es eben einfach nicht kennt, dass man mit ihr in die Natur geht.

Es ist also offensichtlich, dass ihre neuen Menschen eine ganze Menge Geduld mitbringen sollten.

Denn diese ist unerlässlich, damit Nelli langsam ihren Bezugspersonen vertraut und eine Bindung aufgebaut werden kann. Deshalb sollte man in ihrem neuen Zuhause auch zunächst keine allzu großen Erwartungen an sie stellen.

Menschen, die Elli gerne einmal kennenlernen möchten, werden gebeten, mit dem Tierheim in Fulda einen Termin zu vereinbaren. Das geht telefonisch unter der Nummer 0661-607413 oder per E-Mail an hunde@tierheim-fulda.de.