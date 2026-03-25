Seit vier Jahren im Tierheim, davor Kettenhund: Wer rettet Arthus?

Hamburg - Gibt es für ihn noch ein Happy End? Schäferhund-Mischling Arthus sitzt schon seit mehr als vier Jahren in Hamburg im Tierheim. Alt werden will der Vierbeiner dort aber nicht.

Schäferhund-Mischling Arthus aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Der acht Jahre alte Rüde kam am 26. Januar 2022 ins Tierheim an der Süderstraße, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt. Zuvor hatte er ein Dasein als Kettenhund gefristet und später bereits in einem anderen Tierheim gelebt.

Laut seinen Pflegern ist Arthus jagdlich sehr motiviert. Darüber hinaus hat er gelegentlich Probleme damit, angefasst zu werden und stressige Situationen sorgen für eine hohe Erregung bei ihm.

Der Mischling hat gelernt, problemlos einen Maulkorb zu tragen und dieser sollte vor allem in engen oder neuen Situationen sowie bei tierärztlichen Behandlungen unbedingt verwendet werden. Sonst besteht die Gefahr, verletzt zu werden.

Im Tierheim lebt Arthus in einer gemischten Hundegruppe und kommt gut zurecht. Allerdings werden ängstliche oder schüchterne Artgenossen von ihm drangsaliert, deshalb sollte es in seinem neuen Zuhause nur einen sehr stabilen Zweithund geben.