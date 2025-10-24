Schlimmer Fund: Mehrere tote Hundewelpen in Sachsen-Anhalt entdeckt

Rothenschirmbach - Traurige Entdeckung im Landkreis Mansfeld-Südharz : Am Montag wurden mehrere tote Hundewelpen auf einem Hof entdeckt. Die Halterin ist den Behörden nicht unbekannt.

In Eisleben wurden mehrere tote Hundewelpen entdeckt. (Symbolbild) © Paul Zinken/dpa

Wie MDR und Mitteldeutsche Zeitung übereinstimmend berichten, wurden die toten Vierbeiner bei einer Kontrolle im Eisleber Ortsteil Rothenschirmbach entdeckt. Veterinär-, Ordnungs- und Gewerbeamt sowie die Polizei hatten die Halterin im Visier.

Doch damit nicht genug: Auf dem Grundstück sollen zudem verwahrloste Katzen und Hühner gelebt haben.

Zwei Mitarbeiter wurden wohl während des Einsatzes von den Tieren angegriffen und Kinder auf der Straße von entlaufenen Hunden verfolgt.

Die Tiere wurden allesamt beschlagnahmt. Auf TAG24-Nachfrage wollte sich der Landkreis bislang nicht äußern.

Nach Informationen der MZ sei die Halterin den Behörden bereits bekannt. Schon im Februar gingen erste Beschwerden gegen sie ein, auch sei ein Zuchtverbot ausgesprochen worden.