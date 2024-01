Schock-Bilder aus Köln: Tierrettung findet 17 verwahrloste Hunde in "knöcheltiefen Fäkalien"

Köln - Diese Bilder machen fassungslos! Die Tierrettung Köln -Porz berichtet auf Facebook von einem Einsatz in Köln Ostheim/Rath-Heumar am Sonntag, der den Ehrenamtlern "Sprache und Atem verschlug".

Auf einem Gelände in Köln wurden insgesamt 17 verwahrloste Hunde sowie einige Welpen gefunden. Die Tiere wurden in umliegende Tierheime gebracht. © Facebook/Tierrettung Köln-Porz

Der Einsatz fand auf einem großen Gelände am Alten Deutzer Postweg statt. Zuvor war die Tierrettung von der Polizei angerufen worden, da ein herrenloser und verwahrloster Hund in der Nähe gesichtet worden war.

Was die Tierretter dann auffanden, ist nichts für schwache Nerven. "Extremst verwahrloste Hunde wohin man auch schaute: in Holzverschlägen, alten Wohnwagen, in einem verwahrlosten Bus. Und überall knöcheltiefe Fäkalien", schreiben sie in dem emotionalen Post auf Facebook.

Daraufhin informierte die Tierrettung umgehend das Veterinär- und das Ordnungsamt sowie die Kölner Feuerwehr. Außerdem forderten sie Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen des Tierheim Köln-Ostheim an.

Insgesamt fanden die Helfer 17 erwachsene Hunde auf dem Gelände. Hinzu kommt eine Hündin mit neun erst wenige Tage alten Welpen. Den Transport der verängstigten Tiere übernahm die Feuerwehr.

Alle Hunde sowie einige Hühner, die ebenfalls gefunden werden konnten, wurden auf verschiedene Tierheime in der Region aufgeteilt.