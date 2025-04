Schock-Diagnose für todkranke Welpen, doch die Rettung ist nah

Casey (l.) und Monty kamen schwer krank zu Anke Hofmann und die "Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen und Kitten". © Babyklappe für hilfesuchende und verwaiste Welpen/ Kitten e.V

Dieses Mal sind es der kleine Chihuahua Monty und Prager-Rattler-Mädchen Casey, die dem Tod dank Anke und Tierarzt Michael Eberhart buchstäblich von der Schippe springen konnten.

Mit TAG24 sprach die Tierhelferin über die Welpen und bittet in diesem Zusammenhang auch um Spenden für den von ihr gegründeten Verein, der für viele junge Hunde und Katzen zum Retter in der Not wurde und der dringend auf Unterstützung angewiesen ist. Spenden könnt Ihr an das Konto DE75 5306 2350 0000 0738 65 oder per PayPal überweisen.

Aber zurück zu den beiden "Notfellchen": Wie Anke erzählt, kam Monty in einem erbarmungswürdigen Zustand in ihre Obhut; total vernachlässigt, krank und abgemagert. Als er trotz intensiver Fütterung nicht zunehmen wollte, beschlich die Tierpflegerin ein schrecklicher Verdacht.

Wie bereits vor einiger Zeit, als elf kleine Bengalkätzchen mit ähnlichen Symptomen zur "Babyklappe" gelangten, könnte es sich um eine oftmals tödlich endende Infektion mit Mykoplasmen handeln. Für drei der Kitten kam damals leider jede Hilfe zu spät.

Und ein Test habe diese Annahme dann bedauerlicherweise bestätigt. Aber damit nicht genug: Denn auch bei der ebenfalls kürzlich bei der "Babyklappe" abgegebenen Casey fiel der Test positiv aus.

Dabei betont Anke, dass sich die beiden nicht gegenseitig angesteckt haben können, da sie zuvor keinen Kontakt miteinander gehabt hätten.