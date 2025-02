Elf Babykatzen ringen qualvoll mit dem Tod: Helfer-Gespann gelingt wahres Wunder

Dipperz - "Es gibt nur ein Ziel: den Tieren zu helfen!" Nach diesem fest verankerten Motto handelt Anke Hofmann aus dem osthessischen 3000-Seelen-Örtchen Dipperz tagtäglich. Doch die Hürden, die sich ihr und ihrem Verein " Babyklappe für verwaiste und Hilfe suchende Welpen und Kitten " regelmäßig in den Weg stellen, machen Hilfe von außen unabdingbar.

Rechts noch dem Tod durch Verhungern nahe, links gesund und munter. Bengal-Katze Akito verdankt sein Leben lediglich der Unermüdlichkeit einer Tierretterin aus Hessen. © Montage: Babyklappe für verwaiste und Hilfe suchende Welpen und Kitten e.V.

"Tiere waren schon immer mein Ding", so die Tierhelferin im exklusiven Gespräch mit TAG24. Seinen Anfang nahm diese innige Zuneigung zu Vierbeinern bereits vor über zwei Jahrzehnten. Die Flaschenaufzucht von Zirkus-Welpen legte den Grundstein für das, was im Jahr 2021 so richtig ins Rollen kam.

Auf eigene Faust nahm sich Hofmann dem Katzen- und Hundenachwuchs an, der aus den unterschiedlichsten Gründen niemanden mehr hatte, der sich um ihn kümmerte. Seitdem stets an ihrer Seite: Tierarzt Michael Eberhart aus dem rund 30 Kilometer entfernten Tann in der Rhön.

Er begleitete zahlreiche Schicksale gemeinsam mit der Retterin etlicher "Notfellchen". Nur eines von vielen besonders dramatischen: Im Sommer 2023 kamen insgesamt elf Bengal-Kitten aus dem näheren Umland todsterbenskrank in die Obhut der 1. Vorsitzenden des Vereins.

"Die Kätzchen haben augenscheinlich mehr als genug gefressen und getrunken, wogen trotzdem mit acht Wochen gerade einmal 400 Gramm und waren dehydriert. Verschiedenste Ärzte konnten sich keinen Reim darauf machen", so Hofmann.

Unter erheblicher Anstrengung und der Anwendung nahezu jeglicher Tests stellte sich heraus: Die Samtpfoten litten unter Mykoplasmen, einer hartnäckigen und oftmals tödlich endenden Bakterien-Erkrankung. Eberhart habe schließlich ein "Wunder vollbracht", rettete acht von elf Kätzchen das Leben.